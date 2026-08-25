Cambia el bono para jubilados a partir del 8 de septiembre

El esquema de cobros para los jubilados y pensionados registrará una transformación importante a partir de las liquidaciones de septiembre de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará un nuevo tope de ingresos que reconfigura el universo de beneficiarios que tendrá acceso al bono.

Hasta el período anterior, el plus proporcional para los niveles intermedios se calculaba bajo los parámetros vigentes de agosto. Sin embargo, la entrada en vigencia del incremento del 2,11% por movilidad previsional obliga a reajustar los límites del sistema.

Con la continuidad del refuerzo extraordinario de hasta $70.000, el beneficio alcanzará a jubilados, pensionados, titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Al momento de iniciarse los depósitos bancarios, el "techo" para percibir un porcentaje del extra se desplazará hasta los $498.633,20. Esta cifra es el resultado de unificar el nuevo haber mínimo ($428.633,20) con el monto máximo de la asistencia ($70.000).

Escala para jubilados: ¿Cómo se liquida el bono?





El mecanismo de acreditación del beneficio financiero funcionará mediante un sistema variable de topes:

Haberes mínimos: aquellos titulares que perciban el piso de $428.633,20 cobrarán los $70.000 en su totalidad, alcanzando un total de $498.633,20 .

Haberes intermedios: quienes registren un ingreso básico que supere los $428.633,20 tendrán asignado un monto variable. El plus será el equivalente a la suma de dinero necesaria para alcanzar el tope de $498.633,20 . Por ejemplo, un jubilado con una remuneración base de $450.000 recibirá un extra de $48.633,20.

Exclusión: los beneficiarios que con su liquidación ordinaria queden por encima de los $498.633,20 ya no percibirán este concepto.

Monto total: ¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima?





Con la aplicación de la pauta de movilidad basada en la inflación de dos meses atrás (julio), los montos quedan configurados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: el haber básico pasa a $428.633,20 .

Bono extraordinario: se ratifica en $70.000 .

Cobro consolidado: los titulares del haber mínimo percibirán un total de $498.633,20.

Jubilados: a partir del 8 de septiembre, cambia el bono.

Cronograma de pagos de la ANSES: calendario confirmado para septiembre





Los desembolsos se iniciarán a partir del martes 8 de septiembre de forma automatizada.

Las jornadas de cobro para los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo se distribuyen según la terminación del número de DNI: