Cambia el bono para jubilados a partir del martes 22 de septiembre

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está llegando a su fin durante septiembre.

En esta última etapa cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima, según la terminación de su DNI.

Este grupo recibirá sus haberes con el aumento del 2,11% aplicado y, en algunos casos, también un bono proporcional.

¿Cómo queda el bono proporcional para los jubilados?





En septiembre de 2026, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $428.633,20, tras la actualización correspondiente a la movilidad previsional.

A partir de este monto se determina cuánto corresponde cobrar por el refuerzo extraordinario. Quienes perciben un haber igual o inferior a la mínima reciben los $70.000 completos.

De esta manera, quienes cobran la mínima alcanzan un ingreso total de $498.633,20, al sumar el haber actualizado y el bono.

En cambio, para quienes superan los $428.633,20, la ANSES aplica un esquema de bono proporcional hasta alcanzar el tope combinado de $498.633,20.

El esquema de pago queda establecido de la siguiente manera:

Bono completo: lo cobran quienes perciben un haber menor o igual al mínimo previsional.

lo cobran quienes perciben un haber menor o igual al mínimo previsional. Bono proporcional: quienes superan la mínima reciben un refuerzo menor para alcanzar el tope combinado.

quienes superan la mínima reciben un refuerzo menor para alcanzar el tope combinado. Sin acceso al bono: quienes tienen un haber superior a $498.633,20 quedan fuera del refuerzo.

El sistema funciona de manera decreciente: cuanto mayor es el haber previsional, menor resulta el monto del adicional.

Por ejemplo, si un jubilado recibe $438.633,20 , le corresponde un bono proporcional de $60.000 .

, le corresponde un bono proporcional de . Para un haber de $448.633,20 , el refuerzo correspondiente será de $50.000 .

, el refuerzo correspondiente será de . En el caso de una jubilación de $458.633,20 , el bono alcanzará los $40.000 .

, el bono alcanzará los . Mientras tanto, quienes perciben $468.633,20 recibirán un adicional de $30.000.

El objetivo del esquema es que el haber más el refuerzo llegue al mismo techo de $498.633,20, siempre que el ingreso previsional se encuentre por debajo de ese límite.

El 22 de septiembre inicia el calendario de pagos para los jubilados con haberes superiores, quienes recibirán un bono proporcional.

¿En qué fechas reciben los jubilados el bono proporcional?





El pago del bono proporcional se realiza junto con la liquidación habitual del haber mensual y no requiere un trámite adicional.

El cronograma para quienes cobran por encima de la mínima comenzará el martes 22 de septiembre y se organizará según la terminación del DNI.

Las fechas previstas son: