Cambia el bono para jubilados desde el 22 de septiembre: ¿Qué se modifica?

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán una modificación en el bono extraordinario. La medida comenzará a aplicarse desde el 22 de septiembre y alcanzará a un grupo específico de titulares.

El cambio surge de la resolución del Gobierno mediante la cual se oficializó el pago del refuerzo para los adultos mayores que reciben sus haberes a través del organismo previsional.

Cabe recordar que este mes, la ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, también aplicó un aumento del 2,11% en los haberes. La actualización alcanza a jubilaciones y pensiones, tanto a quienes cobran el haber mínimo como a los titulares de montos superiores.

El cambio clave en el bono para jubilados de la ANSES desde el 22 de septiembre

El cambio que se aplica desde el 22 de septiembre no modifica las condiciones del bono ni las normas establecidas por la ANSES. Lo que cambia es el grupo de jubilados y pensionados que comienza a cobrar sus haberes según el calendario de pagos.

Hasta el 21 de septiembre: cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo . En los casos que cumplen con los requisitos, reciben el bono completo de $70.000.

. En los casos que cumplen con los requisitos, reciben el bono completo de $70.000. Desde el 22 de septiembre: comienza el calendario de pagos para quienes cobran haberes superiores a la jubilación mínima.

Bono de la ANSES: cuánto cobran los jubilados que superan la mínima

Para quienes reciben un haber superior a la mínima, el monto del refuerzo depende del total que cobran por mes. El objetivo es que, entre el haber y el bono, el ingreso no supere el tope establecido de $498.633,20.

Bono proporcional : quienes cobran más de $428.633,20 y menos de $498.633,20 reciben un refuerzo equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar los $498.633,20. Por eso, no cobran los $70.000 completos.

: quienes cobran más de $428.633,20 y menos de $498.633,20 reciben un refuerzo equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar los $498.633,20. Por eso, no cobran los $70.000 completos. Sin bono: quienes tienen un haber mensual superior a $498.633,20 no reciben el refuerzo extraordinario de septiembre.

Así, el monto del bono no es igual para todos los jubilados: mientras algunos cobran los $70.000 completos, otros reciben una suma menor y quienes superan el tope quedan fuera del refuerzo.

Desde el 22 de septiembre, cambia el bono para jubilados de la ANSES (Imagen ilustrativa).

Cómo calcular el bono de la ANSES según el haber jubilatorio

El monto del bono se determina al comparar el haber mensual con el tope de $498.633,20. Para quienes cobran entre la jubilación mínima y ese límite, el refuerzo cubre exactamente la diferencia que falta para alcanzar ese monto.

En otras palabras, la cuenta es sencilla: $498.633,20 menos el haber que cobra cada jubilado.

Algunos ejemplos permiten ver cómo funciona:

Si cobrás $428.633,20, recibís el bono completo de $70.000 y alcanzás un total de $498.633,20.

Si cobrás $450.000, el bono es de $48.633,20. De esta manera, el ingreso total también llega a $498.633,20.

Si cobrás $480.000, el refuerzo es de $18.633,20, por lo que el total mensual alcanza los $498.633,20.

Si cobrás $498.633,20 o más, no corresponde el bono extraordinario.

¿A quiénes alcanza el cambio en el bono de la ANSES?

El bono está destinado a distintos grupos de titulares que cobran sus prestaciones a través de la ANSES. Entre ellos se encuentran:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Calendario de pagos en septiembre 2026





La fecha de cobro depende de dos factores: el tipo de haber y la terminación del DNI. Para quienes reciben el haber mínimo, el calendario se extiende hasta el 21 de septiembre.

Las fechas son:

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados que cobran más de la mínima

Quienes tienen haberes superiores a la jubilación mínima comienzan a cobrar desde el 22 de septiembre. Las fechas completas:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Así, el 22 de septiembre marca el inicio del segundo tramo del calendario, que incluye a quienes cobran haberes superiores a la mínima y, según el monto que reciben, pueden acceder a un bono completo, proporcional o directamente no recibir el refuerzo.