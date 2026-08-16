Cambia el calendario de cobros de ANSES: ¿Por qué no habrá pagos el lunes 17 de agosto?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el calendario de pagos correspondiente a agosto para jubilados y pensionados. Sin embargo, el organismo recordó que este lunes 17 de agosto el cronograma tendrá una interrupción y no se realizarán nuevos depósitos de haberes.

Durante este mes, los pagos se efectúan de manera escalonada y de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. Además, las jubilaciones y pensiones incorporaron una actualización del 1,89%, mientras que quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional también reciben un bono extraordinario de $70.000.

No habrá pagos de ANSES el lunes 17 de agosto: ¿Por qué se interrumpe el calendario para jubilados?





ANSES confirmó que este lunes 17 de agosto no se realizarán depósitos correspondientes a jubilaciones y pensiones. La interrupción se debe al feriado nacional establecido en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Durante esa jornada no habrá actividad bancaria ni atención al público en los organismos correspondientes. Como consecuencia, el calendario previsional tendrá una pausa y las acreditaciones se retomarán a partir del martes 18 de agosto.

De esta manera, el cronograma para los jubilados que cobran el haber mínimo continúa de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

lunes 10 de agosto de 2026. DNI terminado en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.





En el caso de los jubilados que perciben haberes superiores a la mínima, el calendario comenzará el martes 25 de agosto y se extenderá hasta el lunes 31:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.





El cronograma de pagos de ANSES tendrá una pausa el 17 de agosto por el feriado nacional, pero se reanudará el martes 18, respetando la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados: ¿Cuánto cobran de haber en agosto?





Los haberes previsionales de agosto fueron actualizados un 1,89%, de acuerdo con la movilidad vigente. A partir de esta actualización, los principales montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.775,93 de haber base. Con el bono de $70.000, el total asciende a $489.775 .

$419.775,93 de haber base. Con el bono de $70.000, el total asciende a . Jubilación máxima: $2.824.694,49 .

. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74 de base, que alcanza los $405.820,74 con el refuerzo.

$335.820,74 de base, que alcanza los con el refuerzo. Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez): $293.843,15 de haber base, que asciende a $363.843,15 con el bono.





El refuerzo de $70.000 está destinado a los beneficiarios que perciben los haberes más bajos. En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el bono se suma de manera completa, mientras que para determinados haberes superiores puede corresponder un refuerzo proporcional, según el monto percibido.