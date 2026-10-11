Cambia el calendario de pagos para jubilados: cómo quedan las fechas de cobro con el feriado de octubre

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para jubilados y pensionados comenzó la semana pasada, pero tendrá una interrupción por el feriado nacional.

La pausa responde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que el Gobierno renombró como el Día de la Raza, y que se conmemora el lunes 12 de octubre.

Por este motivo, las acreditaciones se retomarán el martes 13 y continuarán según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Cómo queda el calendario de pagos de octubre con el feriado





ANSES distribuye los depósitos de manera escalonada para jubilados que cobran la mínima, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios con haberes superiores.

Los pagos comenzaron el jueves 8, continuaron el viernes 9 y tendrán una pausa durante el lunes feriado.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

Quienes reciben hasta el haber mínimo previsional cobrarán entre el jueves 8 y el jueves 22 de octubre.

Jueves 8: DNI terminado en 0.

Viernes 9: DNI terminado en 1.

Martes 13: DNI terminado en 2.

Miércoles 14: DNI terminado en 3.

Jueves 15: DNI terminado en 4.

Viernes 16: DNI terminado en 5.

Lunes 19: DNI terminado en 6.

Martes 20: DNI terminado en 7.

Miércoles 21: DNI terminado en 8.

Jueves 22: DNI terminado en 9.

Pensiones No Contributivas:

Los titulares de las PNC tienen un cronograma propio, que se extenderá del jueves 8 al jueves 15 de octubre.

Jueves 8: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 9: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 13: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 14: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 15: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados con haberes superiores a la mínima:

Los beneficiarios que superan el haber mínimo cobrarán durante la última semana de octubre, con dos terminaciones de DNI por jornada.

Viernes 23: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 26: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 27: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 28: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 29: DNI terminados en 8 y 9.

Los pagos para los jubilados y pensionados se verán interrumpidos por el feriado nacional del 12 de octubre, pero se retomarán el martes 13 siguiendo el esquema escalonado de ANSES.

Cuánto cobran los jubilados en octubre





Las jubilaciones y pensiones recibieron una actualización del 1,66% durante octubre. Además, determinados beneficiarios pueden acceder al bono extraordinario de hasta $70.000.

Jubilación mínima: $435.748,51 de haber básico y $505.748,51 con el bono completo.

PUAM: $348.598,81 de haber básico y $418.598,81 con bono completo.

PNC por invalidez o vejez: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con bono completo.

Jubilación máxima: $2.932.174,85.

El bono se deposita automáticamente junto con el haber mensual. Quienes superan la mínima pueden recibir un refuerzo proporcional, siempre que el total de sus prestaciones no exceda los $505.748,51.