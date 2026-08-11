Cambia el calendario para jubilados de ANSES: quiénes cobran después del feriado de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) arrancó con el calendario de pagos para jubilados y pensionados de agosto de 2026, que este mes incluye una modificación por el feriado nacional del lunes 17 de agosto.

Por este motivo, quienes tenían pagos previstos para los días posteriores deberán prestar atención a las nuevas fechas establecidas. El cronograma se retomará a partir del martes 18 de agosto y continuará de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

¿Qué jubilados y pensionados cobrarán después del feriado del 17 de agosto?

¿Qué jubilados y pensionados cobrarán después del feriado del 17 de agosto?

El feriado nacional del lunes 17 de agosto modificará el calendario de pagos de ANSES durante la tercera semana del mes. Como ese día no habrá actividad bancaria, algunos jubilados y pensionados deberán esperar hasta el siguiente día hábil para recibir sus haberes.

En el caso de las prestaciones más bajas, los primeros pagos comenzaron el lunes 10 y continuarán hasta el viernes 14. Luego del feriado, el cronograma se retomará el martes 18 y seguirá de acuerdo con la terminación del DNI.

Lo mismo ocurre con los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima, aunque en este caso los pagos están previstos para la última semana de agosto.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.





Jubilados y pensionados que cobran más que la mínima

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en agosto 2026

En agosto de 2026, las jubilaciones y pensiones de ANSES reciben una actualización del 1,9%, por lo que el haber mínimo se ubica en $419.775,93.

A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes reciben el refuerzo completo, lo que eleva el ingreso mensual a $489.775,93, además del monto proporcional que corresponde a quienes perciben haberes superiores a la mínima pero que no alcanzan el piso de ingresos.

El monto final varía según la prestación y el haber que percibe cada beneficiario. La jubilación máxima alcanza los $2.824.694,49.