Cambia el tope para cobrar el bono de jubilados a partir de octubre

El esquema de cobro para jubilados y pensionados registra una reestructuración central en las liquidaciones correspondientes a octubre de 2026.

A partir de la oficialización del aumento por movilidad y la reglamentación del refuerzo extraordinario, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el umbral máximo de ingresos que condiciona la percepción del adicional.

La actualización del haber mínimo y el nuevo techo del bono





El ajuste aplicado para el período de octubre establece una suba del 1,66% sobre los haberes previsionales. Con este incremento, la jubilación mínima pasa a fijarse en $435.748,51 brutos.

Al sumar el haber básico con el refuerzo extraordinario de hasta $70.000, el nuevo límite de ingresos para tener acceso al beneficio se desplaza hasta los $505.748,51.

Escala proporcional de cobro según el ingreso básico





La acreditación del adicional económico varía en función del monto que percibe cada titular para garantizar un piso de ingresos equiparado:

Haberes mínimos ($435.748,51): perciben el bono completo de $70.000, alcanzando un ingreso total de $505.748,51.

Haberes intermedios (entre $435.748,51 y $505.748,51): cobran una suma proporcional equivalente al monto necesario para llegar al tope de $505.748,51.

Ingresos superiores a $505.748,51: quedan excluidos del beneficio extraordinario.

Bono de jubilados en octubre: cambia el tope para cobrarlo.

Alcance de la medida para otras prestaciones previsionales





El cálculo para determinar la liquidación del bono abarca la totalidad de los beneficios declarados a nombre de un mismo titular.

El refuerzo alcanza de forma directa a jubilados, beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, y a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), aplicándose los topes sobre la suma global del haber.

Calendario de acreditación de haberes en octubre





Las liquidaciones mensuales se depositan de manera automatizada en las cuentas bancarias según la terminación del DNI: