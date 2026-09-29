Cambia el tope para cobrar el bono de jubilados a partir de octubre
La ANSES oficializó los nuevos techos de ingresos tras el incremento. Las condiciones para percibir el refuerzo y las fechas del calendario.
El esquema de cobro para jubilados y pensionados registra una reestructuración central en las liquidaciones correspondientes a octubre de 2026.
A partir de la oficialización del aumento por movilidad y la reglamentación del refuerzo extraordinario, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el umbral máximo de ingresos que condiciona la percepción del adicional.
La actualización del haber mínimo y el nuevo techo del bono
El ajuste aplicado para el período de octubre establece una suba del 1,66% sobre los haberes previsionales. Con este incremento, la jubilación mínima pasa a fijarse en $435.748,51 brutos.
Al sumar el haber básico con el refuerzo extraordinario de hasta $70.000, el nuevo límite de ingresos para tener acceso al beneficio se desplaza hasta los $505.748,51.
Escala proporcional de cobro según el ingreso básico
La acreditación del adicional económico varía en función del monto que percibe cada titular para garantizar un piso de ingresos equiparado:
Haberes mínimos ($435.748,51): perciben el bono completo de $70.000, alcanzando un ingreso total de $505.748,51.
Haberes intermedios (entre $435.748,51 y $505.748,51): cobran una suma proporcional equivalente al monto necesario para llegar al tope de $505.748,51.
Ingresos superiores a $505.748,51: quedan excluidos del beneficio extraordinario.
Alcance de la medida para otras prestaciones previsionales
El cálculo para determinar la liquidación del bono abarca la totalidad de los beneficios declarados a nombre de un mismo titular.
El refuerzo alcanza de forma directa a jubilados, beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, y a quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), aplicándose los topes sobre la suma global del haber.
Calendario de acreditación de haberes en octubre
Las liquidaciones mensuales se depositan de manera automatizada en las cuentas bancarias según la terminación del DNI:
DNI 0: jueves 8 de octubre.
DNI 1: viernes 9 de octubre.
DNI 2: martes 13 de octubre.
DNI 3: miércoles 14 de octubre.
DNI 4: jueves 15 de octubre.
DNI 5: viernes 16 de octubre.
DNI 6: lunes 19 de octubre.
DNI 7: martes 20 de octubre.
DNI 8: miércoles 21 de octubre.
DNI 9: jueves 22 de octubre.