Cambia el tránsito por la Peregrinación a Luján: estas serán todas las calles afectadas

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realiza este sábado 3 y el domingo 4 de octubre y miles de fieles volverán a caminar desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, hasta la famosa Basílica.

Debido a la magnitud del evento, los municipios involucrados prepararon operativos especiales para ordenar la circulación de vehículos y proteger a los peregrinos.

En este contexto, habrá cierres de arterias, pasos inhabilitados y modificaciones temporales, por lo que quienes deban movilizarse por la zona deberán prestar especial atención.

: Miles de fieles volverán a recorrer cerca de 60 kilómetros durante la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján.

Peregrinación a Luján: ¿Dónde habrá cortes?

1- Ramos Mejía

En La Matanza, el operativo afectará el corredor de Belgrano-Bartolomé Mitre. A su vez, habrá cortes totales en las entrecalles comprendidas entre Fray Cayetano Rodríguez y avenida Díaz Vélez.

También estarán cerrados los pasos a nivel de avenida Rivadavia con Colombres, Carlos Calvo y Monteagudo, además de la subida al puente de Alem y Blas Parera y el cruce de Moreno y Sarmiento.

Ramos Mejía será una de las localidades alcanzadas por el operativo especial de tránsito durante el paso de los peregrinos.

2- Haedo, Morón y Castelar

El operativo se desarrollará el sábado entre las 0 y las 18 y alcanzará las tres localidades que serán atravesadas por el recorrido de los peregrinos.

A partir de las 5 quedarán habilitados cruces puntuales sobre avenida Rivadavia en Estrada, Pueyrredón, French y Blas Parera.

También se podrá atravesar por Buen Viaje y Casullo, Buen Viaje y Juan José Valle, el puente Lebensohn y el sector de Buchardo-Rivadavia y Zapiola.

En cambio, el paso sobre nivel de Ribes/Lamadrid, ubicado junto al Hospital Güemes, permanecerá cerrado durante el operativo.

Castelar forma parte del recorrido y tendrá modificaciones en la circulación durante la jornada del sábado.

3- Ituzaingó

La principal modificación será el cierre de la avenida Néstor Kirchner durante todo el sábado.

Para cruzar de un lado al otro estarán habilitados el paso a nivel de Blas Parera/Santa Rosa, el de Juncal, el túnel de avenida Ratti y los puentes de Martín Rodríguez/Niceto Vega y Cuyo.

El avance de los fieles obligará a implementar cortes y mantener cruces específicos para los vehículos.

4- Merlo

La avenida Presidente Juan Domingo Perón permanecerá cerrada al tránsito vehicular durante el paso de los peregrinos. Además, la avenida Avellaneda funcionará en sentido único hacia avenida Argentina entre las 7 y las 20.

En la localidad de Merlo tampoco estarán habilitados los cruces ferroviarios de Córdoba y Libertad, mientras que sí se podrá atravesar por Espora, conocido como la barrera Los Patitos.

5- San Antonio de Padua

Los vehículos podrán circular por 25 de Mayo en ambos sentidos, mientras que el puente de Quintana estará habilitado únicamente hacia el norte y el de Barabino hacia el sur.

En el partido de Merlo habrá cierres y cambios temporales en la circulación para permitir el paso de la multitud.

6- Moreno

Habrá un cierre total de la avenida Bartolomé Mitre, correspondiente a la Ruta Provincial 7, acompañado por modificaciones en la circulación.

7- Paso del Rey

Se podrá atravesar por Otonne de Asconapé, 25 de Mayo y Lebensohn, mientras que en el centro de Moreno se establecerán distintos cruces por Intendente Corvalán, Vicente López y Planes, De la Quintana, Uruguay, Belgrano, avenida del Libertador y Victorica.

8- La Reja

Permanecerán habilitados para cruzar avenida Storni y Padre Fahy, mientras que Rocha Blaquier tendrá temporalmente doble sentido.

Miles de personas atravesarán diferentes localidades del oeste bonaerense antes de llegar a la Basílica.

9- Francisco Álvarez

e podrá atravesar el corredor de los peregrinos mediante Fray Mamerto Esquiú y avenida de las Montoneras, ambas en los dos sentidos.

10- General Rodríguez

El operativo continuará durante sábado y domingo. Para atravesar el recorrido estarán habilitados los pasos a nivel de avenida San Martín y Bernardo de Irigoyen, avenida España y Bernardo de Irigoyen y el sector conocido como Las Latas, en Ruta 24 y Ruta 7.

El recorrido comienza en Liniers y atraviesa distintas localidades hasta llegar a la ciudad de Luján.

11- Luján

Los peregrinos ingresarán principalmente por Las Heras. Se confirmó que se permitirá el cruce vehicular en Las Heras y Humberto, Las Heras y Güemes, Las Heras y Belgrano, y Mariano Moreno y Carlos Pellegrini.

El esquema contempla cortes en la rotonda Ana de Matos; Francia en sus cruces con Carlos Pellegrini, Chávez, Ugarte, Cervantes, Doctor Real, Almirante Brown, 25 de Mayo, Lavalle, San Martín, Mitre, Las Heras e Ituzaingó.

También habrá restricciones en Lezica y Torrezuri con 25 de Mayo; 9 de Julio y Doctor Muñiz; Padre Salvaire y Doctor Muñiz; Puente Mitre; Rivadavia y Muñiz; Ituzaingó e Italia; Mitre e Italia; y otros puntos próximos al centro.

Fin de semana con cortes por la Peregrinación a Luján.

Las restricciones se aplicarán de manera progresiva de acuerdo con el avance de los peregrinos y los operativos dispuestos en cada jurisdicción.

Por este motivo, se recomienda evitar las zonas directamente atravesadas por la caminata y utilizar los cruces que permanecerán habilitados.