Cambia la AUH de ANSES: cómo quedan los montos en septiembre 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá en septiembre de 2026 una nueva actualización en el monto de la prestación. El incremento será del 2,11%, de acuerdo con el esquema de actualización mensual que toma como referencia el último índice de inflación disponible.

El aumento también alcanzará a otras prestaciones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), por lo que el mes llegará con nuevos valores para distintos grupos de beneficiarios. La suba se aplicará de acuerdo con el esquema de movilidad vigente y determinará los montos que se acreditarán.

¿Cuáles son los nuevos montos de la AUH de ANSES?





¿Cuáles son los nuevos montos de la AUH de ANSES?

Con la actualización del 2,11%, la Asignación Universal por Hijo tendrá nuevos valores desde septiembre. El monto total de la prestación para los menores de 18 años será de $154.031, aunque el importe que se deposita habitualmente es menor debido al mecanismo de retención aplicado por la ANSES.

El organismo previsional abona de manera directa el 80% de la asignación y mantiene retenido el 20% restante. Para la asignación general, esto significa que de los $154.031 totales, $30.806,20 quedarán retenidos y el titular recibirá $123.224,80 por mes.

Ese porcentaje acumulado se puede cobrar posteriormente al acreditar el cumplimiento de los controles correspondientes mediante la Libreta AUH.

En el caso de los hijos con discapacidad, el monto total de la prestación ascenderá a $501.537. De ese importe, $100.307,40 corresponden al 20% retenido, mientras que el pago directo mensual será de $401.229,60. La actualización mantiene el mismo mecanismo de liquidación que se aplica a la otra.

Además, existen situaciones en las que el 20% retenido puede liberarse automáticamente. Para determinados niños pequeños, la ANSES puede verificar los controles de salud y el calendario de vacunación mediante el intercambio de información con el Ministerio de Salud.

Cuando esos datos están disponibles y se cumplen las condiciones, la familia puede acceder al 100% de la asignación sin tener que presentar la Libreta para acreditar esos controles.

También hay que tener en cuenta que los valores pueden ser superiores para quienes viven en determinadas zonas consideradas desfavorables. En septiembre, la AUH por menor en esas regiones llega a $200.241, con un pago directo de $160.192,80 y una retención de $40.048,20.

Para hijos con discapacidad, el monto total alcanza $651.998, de los cuales $521.598,40 se cobran directamente y $130.399,60 quedan retenidos.

Por otra parte, la actualización también alcanza a la Asignación por Embarazo: $154.031 en total, con un pago directo de $123.224,80 y $30.806,20 retenidos.

Además, el Plan 1000 Días, destinado a familias con hijos de hasta 3 años, tendrá en septiembre un complemento nutricional de $58.098.

Cabe destacar que los valores detallados surgen de aplicar el incremento del 2,11% sobre los montos vigentes y deben tomarse como una referencia para septiembre de 2026, hasta que la ANSES publique oficialmente las cifras correspondientes.