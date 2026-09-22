Cambia la AUH: quiénes podrán dejar de presentar la Libreta en ANSES

El Gobierno confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá una modificación que alcanza a la presentación de la Libreta ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A partir de este cambio, un grupo de beneficiarios ya no tendrá que realizar este trámite para acreditar el cumplimiento de los requisitos vinculados con la salud y la escolaridad de los chicos.

La medida respaldada por la Resolución 508/2026 del Ministerio de Capital Humano establece un nuevo mecanismo para verificar esta información, que comenzará a obtenerse de manera automática a través del intercambio de datos entre organismos públicos.

¿Quiénes podrán dejar de presentar la Libreta AUH en la ANSES?





El cambio alcanza a los titulares de la AUH que tengan hijos de entre 5 y 17 años. En estos casos, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación enviarán directamente a la Administración Nacional de la Seguridad Social los datos vinculados con los controles de salud y la asistencia escolar.

Con esta modificación, cuando la información pueda ser corroborada por el organismo, las familias no tendrán que presentar la Libreta en formato papel.

Hasta ahora, este documento era necesario para acreditar el cumplimiento de las condiciones vinculadas con la salud y la educación de los chicos.

La modificación también impacta en el mecanismo de cobro de la asignación, aunque no elimina la retención del 20% de la AUH.

Ese porcentaje continuará acumulándose durante el año y se pagará posteriormente, una vez que la ANSES confirme que se cumplieron los requisitos correspondientes.

Por eso, dejar de presentar la Libreta no significa pasar a cobrar el 100% de la prestación todos los meses.

¿Quiénes podrán dejar de presentar la Libreta AUH en la ANSES?

Para los chicos de 0 a 4 años inclusive, el esquema será distinto. Si los controles de salud y las vacunas pueden verificarse de manera automática, se habilitará el cobro del 100% de la AUH sin necesidad de presentar la Libreta.

En caso de que la ANSES no pueda acceder a los datos necesarios mediante el cruce de información, las familias podrán presentar la documentación de la manera habitual.

De esta forma, el trámite en papel queda reservado para las situaciones en las que los registros oficiales no permitan comprobar el cumplimiento de los requisitos.