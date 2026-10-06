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Martes, 6 de octubre de 2026

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NUEVO MONTO

Cambia la jubilación mínima y llega a los $505.000: ¿En qué fechas se acreditan los haberes?

Los jubilados de la mínima cobrarán un haber actualizado con una suba del 1,66%, al que se suma un bono extraordinario de hasta $70.000.

Luciana Barrios
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores previsionales que comenzarán a regir durante octubre.

Las jubilaciones y pensiones tendrán una actualización del 1,66%, según la movilidad correspondiente al décimo mes del año.

Además, el Gobierno dispuso un bono extraordinario de hasta $70.000 para determinados beneficiarios previsionales durante octubre.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en octubre?

El aumento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto, utilizada para calcular la movilidad mensual.

De esta manera, la jubilación mínima subirá desde los $428.633,20 de septiembre hasta $435.748,51 en octubre.

Para quienes cumplen las condiciones y reciben el bono completo, el ingreso total alcanzará los $505.748,51.

  • Haber mínimo: $435.748,51.
  • Bono extraordinario: hasta $70.000.
  • Total con bono completo: $505.748,51.
  • Haber máximo: $2.932.174,85.

Cuando el haber supera la mínima, el refuerzo puede ser proporcional y cubrir solamente la diferencia hasta el tope de $505.748,51.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en octubre?El aumento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto, utilizada para calcular la movilidad mensual.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});De esta manera, la jubilación mínima subirá desde los $428.633,20 de septiembre hasta $435.748,51 en octubre.Para quienes cumplen las condiciones y reciben el bono completo, el ingreso total alcanzará los $505.748,51.Haber mínimo: $435.748,51.Bono extraordinario: hasta $70.000.Total con bono completo: $505.748,51.Haber máximo: $2.932.174,85.Cuando el haber supera la mínima, el refuerzo puede ser proporcional y cubrir solamente la diferencia hasta el tope de $505.748,51.En octubre, un jubilado de la mínima podrá cobrar $505.748,51 en total, teniendo en cuenta el aumento y el bono.&nbsp;
En octubre, un jubilado de la mínima podrá cobrar $505.748,51 en total, teniendo en cuenta el aumento y el bono. 

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima?

La ANSES distribuye los pagos según la terminación del DNI, con un cronograma diferente para cada grupo de beneficiarios.

Los jubilados y pensionados que cobran la mínima tendrán sus depósitos entre el jueves 8 y el jueves 22 de octubre.

  • 8 de octubre: DNI terminado en 0.
  • 9 de octubre: DNI terminado en 1.
  • 13 de octubre: DNI terminado en 2.
  • 14 de octubre: DNI terminado en 3.
  • 15 de octubre: DNI terminado en 4.
  • 16 de octubre: DNI terminado en 5.
  • 19 de octubre: DNI terminado en 6.
  • 20 de octubre: DNI terminado en 7.
  • 21 de octubre: DNI terminado en 8.
  • 22 de octubre: DNI terminado en 9.

Montos de las demás jubilaciones y pensiones

La actualización también impactará sobre otras prestaciones previsionales que administra la ANSES durante octubre.

La PUAM tendrá un haber básico de $348.598,81, según el valor oficial establecido para el nuevo período.

  • PUAM: $348.598,81 de haber básico.
  • PNC por invalidez o vejez: $305.023,96 de haber básico.
  • PNC Madres de 7 hijos: $435.748,51 de haber básico.
  • Jubilación máxima: $2.932.174,85.

Con el bono completo, la PUAM llegará a $418.598,81, mientras que las PNC por invalidez o vejez alcanzarán $375.023,96.

Las pensiones para madres de siete hijos tendrán como referencia el haber mínimo y podrán alcanzar $505.748,51 con el refuerzo completo.

Cómo consultar montos y fechas de cobro online

Los jubilados y pensionados pueden revisar sus haberes y descargar los recibos desde la aplicación oficial Mi ANSES.

También pueden ingresar al sitio web del organismo utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Entrar en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar "Jubilaciones y pensiones".
  • Elegir el período que se quiere consultar.
  • Revisar el recibo y descargarlo o imprimirlo.

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