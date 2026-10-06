Cambia la jubilación mínima y llega a los $505.000: ¿En qué fechas se acreditan los haberes?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores previsionales que comenzarán a regir durante octubre.

Las jubilaciones y pensiones tendrán una actualización del 1,66%, según la movilidad correspondiente al décimo mes del año.

Además, el Gobierno dispuso un bono extraordinario de hasta $70.000 para determinados beneficiarios previsionales durante octubre.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en octubre?





El aumento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto, utilizada para calcular la movilidad mensual.

De esta manera, la jubilación mínima subirá desde los $428.633,20 de septiembre hasta $435.748,51 en octubre.

Para quienes cumplen las condiciones y reciben el bono completo, el ingreso total alcanzará los $505.748,51.

Haber mínimo: $435.748,51.

$435.748,51. Bono extraordinario: hasta $70.000.

hasta $70.000. Total con bono completo: $505.748,51.

$505.748,51. Haber máximo: $2.932.174,85.





Cuando el haber supera la mínima, el refuerzo puede ser proporcional y cubrir solamente la diferencia hasta el tope de $505.748,51.

En octubre, un jubilado de la mínima podrá cobrar $505.748,51 en total, teniendo en cuenta el aumento y el bono.

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima?





La ANSES distribuye los pagos según la terminación del DNI, con un cronograma diferente para cada grupo de beneficiarios.

Los jubilados y pensionados que cobran la mínima tendrán sus depósitos entre el jueves 8 y el jueves 22 de octubre.

8 de octubre: DNI terminado en 0.

DNI terminado en 0. 9 de octubre: DNI terminado en 1.

DNI terminado en 1. 13 de octubre: DNI terminado en 2.

DNI terminado en 2. 14 de octubre: DNI terminado en 3.

DNI terminado en 3. 15 de octubre: DNI terminado en 4.

DNI terminado en 4. 16 de octubre: DNI terminado en 5.

DNI terminado en 5. 19 de octubre: DNI terminado en 6.

DNI terminado en 6. 20 de octubre: DNI terminado en 7.

DNI terminado en 7. 21 de octubre: DNI terminado en 8.

DNI terminado en 8. 22 de octubre: DNI terminado en 9.





Montos de las demás jubilaciones y pensiones





La actualización también impactará sobre otras prestaciones previsionales que administra la ANSES durante octubre.

La PUAM tendrá un haber básico de $348.598,81, según el valor oficial establecido para el nuevo período.

PUAM: $348.598,81 de haber básico.

$348.598,81 de haber básico. PNC por invalidez o vejez: $305.023,96 de haber básico.

$305.023,96 de haber básico. PNC Madres de 7 hijos: $435.748,51 de haber básico.

$435.748,51 de haber básico. Jubilación máxima: $2.932.174,85.





Con el bono completo, la PUAM llegará a $418.598,81, mientras que las PNC por invalidez o vejez alcanzarán $375.023,96.

Las pensiones para madres de siete hijos tendrán como referencia el haber mínimo y podrán alcanzar $505.748,51 con el refuerzo completo.

Cómo consultar montos y fechas de cobro online





Los jubilados y pensionados pueden revisar sus haberes y descargar los recibos desde la aplicación oficial Mi ANSES.

También pueden ingresar al sitio web del organismo utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.