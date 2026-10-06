Cambia la jubilación mínima y llega a los $505.000: ¿En qué fechas se acreditan los haberes?
Los jubilados de la mínima cobrarán un haber actualizado con una suba del 1,66%, al que se suma un bono extraordinario de hasta $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores previsionales que comenzarán a regir durante octubre.
Las jubilaciones y pensiones tendrán una actualización del 1,66%, según la movilidad correspondiente al décimo mes del año.
Además, el Gobierno dispuso un bono extraordinario de hasta $70.000 para determinados beneficiarios previsionales durante octubre.
¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en octubre?
El aumento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto, utilizada para calcular la movilidad mensual.
De esta manera, la jubilación mínima subirá desde los $428.633,20 de septiembre hasta $435.748,51 en octubre.
Para quienes cumplen las condiciones y reciben el bono completo, el ingreso total alcanzará los $505.748,51.
- Haber mínimo: $435.748,51.
- Bono extraordinario: hasta $70.000.
- Total con bono completo: $505.748,51.
- Haber máximo: $2.932.174,85.
Cuando el haber supera la mínima, el refuerzo puede ser proporcional y cubrir solamente la diferencia hasta el tope de $505.748,51.
¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima?
La ANSES distribuye los pagos según la terminación del DNI, con un cronograma diferente para cada grupo de beneficiarios.
Los jubilados y pensionados que cobran la mínima tendrán sus depósitos entre el jueves 8 y el jueves 22 de octubre.
- 8 de octubre: DNI terminado en 0.
- 9 de octubre: DNI terminado en 1.
- 13 de octubre: DNI terminado en 2.
- 14 de octubre: DNI terminado en 3.
- 15 de octubre: DNI terminado en 4.
- 16 de octubre: DNI terminado en 5.
- 19 de octubre: DNI terminado en 6.
- 20 de octubre: DNI terminado en 7.
- 21 de octubre: DNI terminado en 8.
- 22 de octubre: DNI terminado en 9.
Montos de las demás jubilaciones y pensiones
La actualización también impactará sobre otras prestaciones previsionales que administra la ANSES durante octubre.
La PUAM tendrá un haber básico de $348.598,81, según el valor oficial establecido para el nuevo período.
- PUAM: $348.598,81 de haber básico.
- PNC por invalidez o vejez: $305.023,96 de haber básico.
- PNC Madres de 7 hijos: $435.748,51 de haber básico.
- Jubilación máxima: $2.932.174,85.
Con el bono completo, la PUAM llegará a $418.598,81, mientras que las PNC por invalidez o vejez alcanzarán $375.023,96.
Las pensiones para madres de siete hijos tendrán como referencia el haber mínimo y podrán alcanzar $505.748,51 con el refuerzo completo.
Cómo consultar montos y fechas de cobro online
Los jubilados y pensionados pueden revisar sus haberes y descargar los recibos desde la aplicación oficial Mi ANSES.
También pueden ingresar al sitio web del organismo utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Entrar en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar "Jubilaciones y pensiones".
- Elegir el período que se quiere consultar.
- Revisar el recibo y descargarlo o imprimirlo.