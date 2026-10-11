Cambia la Libreta AUH a partir de noviembre: cómo funcionará el nuevo sistema

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara cambios en la gestión de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La iniciativa apunta a simplificar la acreditación de los requisitos escolares y sanitarios.

Según la información difundida, el nuevo mecanismo comenzaría a funcionar el 1 de noviembre de 2026. El objetivo es facilitar el acceso al dinero retenido mensualmente sin depender de los trámites habituales.

AUH de la ANSES: cómo se acreditará la escolaridad





El sistema permitiría verificar automáticamente el cumplimiento de las condiciones mediante el intercambio de información entre organismos públicos. La medida estaría vinculada con la Resolución 290/2026.

Para los niños de 5 años en adelante, la Secretaría de Educación informaría directamente a la ANSES sobre la asistencia regular a clases.

En el caso de los menores de hasta 4 años, se consultarían los registros sanitarios para comprobar los controles médicos y las vacunas correspondientes.

AUH de ANSES: qué cambiará con el trámite de escolaridad y qué pasará con la Libreta.

Qué pasará con el 20% retenido de la AUH





Actualmente, los titulares cobran mensualmente el 80% de la asignación, mientras que el 20% restante queda retenido hasta acreditar los requisitos establecidos.

Con el nuevo mecanismo, el dinero acumulado podría liberarse cuando el sistema confirme que se cumplieron las condiciones exigidas.

Entre los principales cambios previstos se encuentran:

Validación automática : intercambio digital de datos escolares y sanitarios.

Menos trámites : se buscaría reducir la presentación de formularios por parte de las familias.

Pago sujeto a verificación: la liberación del dinero dependería de que los registros confirmen los requisitos.

¿Desaparece la Libreta AUH?





La Libreta AUH continuaría como alternativa para quienes necesiten acreditar información que no figure en las bases oficiales.

También podría utilizarse cuando los datos no se validen correctamente o no se concrete el pago correspondiente. La documentación podría presentarse por las vías presenciales o virtuales habilitadas.

Por eso, será importante comprobar que la información escolar y sanitaria de cada hijo esté correctamente registrada.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios





Mientras se espera la implementación, las familias deberán prestar atención a las comunicaciones oficiales de la ANSES y verificar que sus datos estén actualizados.

Además, el organismo recordó la importancia de revisar las condiciones de acceso a la Ayuda Escolar Anual, otro beneficio relacionado con la acreditación de la escolaridad.

El objetivo de la modificación es simplificar las gestiones y agilizar los pagos. Sin embargo, la validación automática no garantizaría por sí sola el cobro: será necesario que los registros permitan confirmar los requisitos de cada caso.

Un cambio que busca simplificar los trámites de la AUH





La implementación del sistema podría representar un alivio para muchas familias al reducir gestiones y facilitar el acceso al dinero retenido.

Mientras tanto, la Libreta AUH seguiría siendo una herramienta clave para resolver inconvenientes y acreditar los requisitos cuando la información no esté disponible en los registros oficiales.