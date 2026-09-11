Cambian el sentido de varias calles en Caballito y Almagro: ¿A partir de cuándo?

Con motivo de las obras de adaptación para el funcionamiento del TramBUS, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicará una serie de modificaciones de tránsito en los barrios de Caballito y Almagro a partir del martes 15 de septiembre.

El plan incluye cambios de mano en calles y avenidas, nuevas restricciones de estacionamiento y el desvío en el recorrido del transporte público.

Las medidas forman parte de la readecuación vial requerida para la puesta en marcha de la línea T1, el nuevo servicio de colectivos eléctricos que conectará diversos puntos de la Capital.

Pese a que el sistema comenzará a operar a fines de 2026, la reordenación del flujo vehicular se implementará de forma anticipada.

Cambian de sentido calles en Caballito y Almagro desde el 15 de septiembre por el TramBus.

El eje central de la reorganización afectará a las avenidas La Plata y Rivadavia, junto a los pasajes y calles Quito, Muñiz, Mármol, Pringles e Hipólito Yrigoyen:

Avenida La Plata: pasará a tener sentido único entre Chaco-Quito y avenida Rivadavia, permitiendo la circulación únicamente en dirección hacia Rivadavia.

Calle Quito: entre avenida La Plata y Muñiz, tendrá sentido único hacia Muñiz.

Calle Mármol: entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, circulará únicamente hacia Hipólito Yrigoyen.

Calle Pringles: entre Lezica y avenida Rivadavia, tendrá sentido único hacia Rivadavia.

Avenida Hipólito Yrigoyen: entre Muñiz y Mármol, pasará a ser de doble sentido. Asimismo, quienes transiten por Hipólito Yrigoyen desde avenida La Plata hacia Mármol no podrán girar a la izquierda en la intersección con Muñiz.

Las avenidas Rivadavia y La Plata sufrirán modificaciones por la adecuación vial para el TramBUS.

Para garantizar la fluidez de las arterias por donde transitará la unidad eléctrica y evitar la obstrucción de carriles y ciclovías, se fijaron nuevos límites para el estacionamiento:

Avenida La Plata: prohibido estacionar en ambas manos las 24 horas .

Avenida Rivadavia: prohibición sobre la mano derecha, en el tramo comprendido entre Yatay e Hidalgo .

Calle Quito: prohibido estacionar o detenerse sobre el lado izquierdo, entre avenida La Plata y Muñiz, por la presencia de la traza de la ciclovía.

Cambios en la Línea 2 y próximas etapas en octubre





Las obras alterarán de forma directa el itinerario de la Línea 2 de colectivos. Las unidades desviarán su trayecto habitual circulando por la calle Quintino Bocayuva y la avenida Rivadavia antes de retomar su traza regular, lo que modificará la ubicación de las paradas de ascenso y descenso de pasajeros.

Este es el recorrido que hará el TramBUS que llega a Buenos Aires.

A su vez, el cronograma oficial prevé una segunda fase de transformaciones para el mes de octubre: