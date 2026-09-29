Cambian las asignaciones: ¿Cuáles son los nuevos topes a partir de octubre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que desde octubre las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán una nueva actualización en sus valores.

El incremento será del 1,66% y se aplicará sobre los montos y límites de las asignaciones familiares correspondientes al décimo mes del año.

Además de modificar los importes de las prestaciones, la actualización también eleva los rangos de ingresos que determinan cuánto cobra cada familia y quiénes pueden acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

¿Cuáles son los nuevos topes de las asignaciones sociales?





La actualización modifica tanto los montos de las prestaciones como los límites de ingresos utilizados para establecer el rango correspondiente:

Asignación por hijo del SUAF

Desde octubre, los valores de la Asignación Familiar por Hijo quedarán determinados según los ingresos del grupo familiar:

Rango 1: $78.304 .

. Rango 2: $52.821 .

. Rango 3: $31.949 .

. Rango 4: $16.487.





Las familias ubicadas en el primer rango reciben el importe más alto. A medida que aumentan los ingresos computables del grupo familiar, el monto de la asignación disminuye.

Esto significa que no todas las familias reciben el mismo valor por hijo: el importe depende de la situación económica declarada y del rango en el que quede encuadrado el grupo familiar.

Asignación por hijo con discapacidad

La actualización también alcanza a la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, cuyos montos para octubre serán:

Rango 1: $254.943 .

. Rango 2: $180.358 .

. Rango 3: $113.829.

En este caso, la normativa contempla un esquema de rangos diferente al de la asignación común y existen condiciones específicas para acceder al beneficio.

Otras prestaciones familiares

El aumento también modifica los valores de distintos beneficios familiares que paga la ANSES:

Nacimiento: $92.862 .

. Prenatal: $79.667 .

. Adopción: $555.181 .

. Matrimonio: $139.041 .

. Cónyuge: $19.333 .

. Ayuda Escolar Anual: $85.000.





Las asignaciones familiares aumentarán un 1,66% y la actualización también eleva los rangos de ingresos que determinan cuánto cobra cada familia.

Topes de ingresos familiares que rigen en octubre





Además de los montos, la ANSES actualizó los límites que determinan el acceso al SUAF y el rango que corresponde a cada familia.

Desde octubre, los principales topes serán:

Tope individual: $3.209.863 .

. Tope del grupo familiar: $6.419.726.





La normativa establece, además, que si uno de los integrantes del grupo familiar registra un ingreso superior a $3.209.863, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares, incluso cuando la suma de todos los ingresos no supere el límite familiar.