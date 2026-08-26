Cambian las jubilaciones a partir del martes 8 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya planifica la estructura de su calendario de liquidaciones para septiembre de 2026. El nuevo período llegará con un reajuste en los ingresos de los jubilados y pensionados.

El ajuste estará regulado por la fórmula de movilidad vigente, la cual actualiza los montos mensuales tomando como referencia directa el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

De cuánto es el aumento de la ANSES en septiembre





Con la confirmación del dato oficial del INDEC correspondiente a julio (que registró una variación del 2,1%), las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales como la AUH percibirán una suba equivalente a partir del próximo mes.

Con este porcentaje incorporado a la liquidación, el haber básico para los titulares de la jubilación mínima se ubicará en $428.591,22, al que se sumará la continuidad del bono de refuerzo extraordinario.

A partir del martes 8 de septiembre, cambian las jubilaciones.

Calendario de pagos: los días de cobro para septiembre





El cronograma oficial de acreditaciones se desplegará de forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) a partir del martes 8 de septiembre, bajo la división habitual de haberes:

Jubilados que perciben el haber mínimo

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados que superan el haber mínimo