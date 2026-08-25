Cambian los haberes de septiembre: ¿Cuánto aumentan las jubilaciones y pensiones de ANSES?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya anticipó que a partir de septiembre los jubilados y pensionados recibirán una nueva actualización en sus haberes. El incremento alcanzará a las distintas prestaciones previsionales y se aplicará de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente.

Según las estimaciones disponibles, el aumento correspondiente al noveno mes del año sería del 2,1%, aunque todavía resta que la ANSES oficialice el porcentaje definitivo que se aplicará sobre las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones.

En paralelo, continúa la expectativa por la continuidad del bono extraordinario de $70.000. El Gobierno deberá definir si mantiene el refuerzo y bajo qué condiciones se aplicará a los beneficiarios.

¿Cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones en septiembre?





En caso de que la ANSES confirme una actualización del 2,1%, los principales haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $428.591,22.

$428.591,22. Jubilación máxima: $2.884.013,07.

$2.884.013,07. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.872,98.

$342.872,98. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: aproximadamente $300.014.





En todos los casos, los beneficiarios deberán esperar la publicación oficial de la ANSES para conocer los montos definitivos que aparecerán en las liquidaciones de septiembre.

En septiembre, los jubilados y pensionados tendrán una actualización estimada del 2,1%.

¿Qué pasa con el bono de $70.000?





El aumento previsional y el bono extraordinario son conceptos diferentes. Mientras la actualización surge automáticamente del mecanismo de movilidad, la continuidad del refuerzo depende de una decisión específica del Gobierno.

Si se mantiene el bono de $70.000 durante septiembre, las prestaciones de los sectores alcanzados podrían quedar de la siguiente forma:

Jubilación mínima: $498.591,22.

$498.591,22. PUAM: aproximadamente $412.872,98.

aproximadamente $412.872,98. PNC por Invalidez o Vejez: alrededor de $370.014.





El bono funciona como un refuerzo extraordinario y no se incorpora de manera permanente al haber previsional. Además, no todos los beneficiarios reciben necesariamente el mismo monto, ya que en determinados casos puede aplicarse de manera proporcional para completar el límite establecido por la ANSES.

Por eso, hasta que el Gobierno publique la normativa correspondiente, los valores que incluyen el refuerzo deben considerarse estimativos.

Calendario de cobros de septiembre: ¿En qué fechas recibirían sus haberes?





La ANSES todavía no oficializó el calendario de pagos correspondiente a septiembre. Las fechas que circulan actualmente son provisorias y podrían modificarse antes de que el organismo publique el cronograma definitivo.

Para los jubilados que perciben la mínima, el esquema estimado es:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.





Para las Pensiones No Contributivas, el calendario estimado es:

DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.





En tanto, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima cobrarían según el siguiente esquema: