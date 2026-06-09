Cambian los haberes para jubilados a partir del 8 de julio

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya mantienen la mirada sobre los cobros de julio 2026.

En pleno desarrollo del cronograma de pagos de junio -caracterizado por la acreditación conjunta del haber mensual con aumento, el bono y el medio aguinaldo-, se preparan los ingresos para el próximo mes.

La atención del sector previsional se concentra en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, cuya presentación oficial estará a cargo del INDEC el jueves 11.

Bajo el régimen de movilidad previsional vigente, este porcentaje se trasladará de manera automática y lineal a las liquidaciones de julio de 2026, regulando los ajustes de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Las proyecciones para los jubilados y pensionados: ¿De cuánto sería el aumento en julio?





A la espera del dato oficial, los relevamientos de las principales consultoras económicas del sector privado ya permiten trazar las primeras coordenadas sobre el incremento del próximo mes.

Las estimaciones preliminares proyectan que la inflación de mayo podría consolidarse en torno al 2,5%.

Los nuevos montos estimativos: ¿A cuánto se elevaría la jubilación mínima?

Si los registros oficiales del INDEC validan los pronósticos del 2,5%, la pirámide de ingresos de la ANSES experimentará una nueva reconfiguración a partir del primero de julio.

Bajo esta hipótesis de cálculo, los valores base se modificarían de la siguiente manera:

Haber mínimo actual (junio): $403.317,99.

Haber mínimo estimado (julio): pasaría a ubicarse en una cifra cercana a los $413.400.

Este valor contempla el haber previsional ordinario indexado por movilidad. La cifra final en mano quedará supeditada a lo que determine el Poder Ejecutivo respecto a la continuidad, discontinuidad o actualización del esquema de bonos extraordinarios de refuerzo que se decretan mes a mes.

A partir del 8 de julio: cambian los haberes para jubilados.

¿Qué asignaciones y prestaciones cambian con el dato del INDEC?

Una vez que se difunda el porcentaje definitivo del IPC de mayo, la ANSES quedará habilitada para emitir las resoluciones con los nuevos cuadros de haberes para el séptimo mes del año.

El ajuste por inflación alcanzará a los siguientes sectores: