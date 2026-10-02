Cambian los límites del SUAF: quiénes podrán cobrar las Asignaciones Familiares en octubre

Desde octubre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica una nueva actualización sobre las Asignaciones Familiares.

El cambio contempla una suba del 1,66% en los límites, rangos de ingresos y montos correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

A partir de esta modificación, el ingreso máximo permitido para un grupo familiar quedó establecido en $6.419.726 mensuales.

Cuál es el nuevo límite por integrante





Además del máximo familiar, la ANSES mantiene un tope individual que debe cumplir cada integrante del grupo.

Desde octubre, ningún integrante puede superar los $3.209.863 de ingreso bruto mensual.

Si una persona supera esa cifra, la familia queda excluida del cobro de las Asignaciones Familiares, aunque el ingreso total del grupo no alcance el límite general.

Qué ingresos considera la ANSES





Para calcular el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), el organismo toma en cuenta los ingresos correspondientes a los integrantes del grupo familiar.

Entre los conceptos considerados aparecen:

Remuneraciones laborales .

. Jubilaciones y pensiones .

. Prestaciones por desempleo .

. Determinados ingresos de trabajadores independientes y monotributistas.

El resultado de ese cálculo permite establecer en qué rango queda cada familia.

Un ejemplo para entender cómo funciona





Una familia puede tener ingresos conjuntos por $5.500.000 y encontrarse por debajo del máximo familiar.

Sin embargo, si uno de sus integrantes cobra $3.300.000, supera el límite individual de $3.209.863.

En ese caso, el grupo familiar queda excluido del cobro del SUAF.

Por el contrario, si ninguno supera el tope individual y el ingreso total permanece por debajo de $6.419.726, puede corresponder el beneficio, de acuerdo con el rango y las demás condiciones.

Cuánto se cobra por hijo en octubre





La Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Prenatal tienen distintos montos según los ingresos del grupo familiar.

Los valores correspondientes a octubre son:

Hasta $1.212.301: $78.304 por hijo .

. De $1.212.301,01 a $1.777.957: $52.821 .

. De $1.777.957,01 a $2.052.708: $31.949 .

. De $2.052.708,01 a $6.419.726: $16.487.

De esta manera, el monto recibido depende del rango de ingresos en el que se encuentre cada grupo familiar.

La ANSES cambia los límites del SUAF.

Qué ocurre con la Asignación por Hijo con Discapacidad





La prestación destinada a hijos con discapacidad tiene una escala diferente.

Los valores generales establecidos para octubre son de $254.943, $180.358 y $113.829, según el rango correspondiente.

En este caso existen reglas específicas y el tope general de ingresos familiares no funciona de la misma manera que para la asignación por hijo.

Cuándo entraron en vigencia los cambios





La actualización fue establecida mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre de 2026.

La norma establece un incremento del 1,66% sobre los límites, rangos y montos de las Asignaciones Familiares.

Los nuevos valores corresponden a las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan desde octubre de 2026.

Cuando los cálculos arrojan valores con decimales, la normativa establece que deben redondearse al número entero siguiente.

También se actualizaron otras prestaciones





La modificación no alcanza únicamente a la asignación por hijo.

La actualización también contempla otras prestaciones familiares, entre ellas las de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio.

En consecuencia, el cambio de octubre modifica tanto los importes de las prestaciones como los rangos de ingresos utilizados para determinar qué monto corresponde en cada caso.

Para las familias alcanzadas por el SUAF, el dato central será entonces verificar tanto el ingreso total del grupo familiar como el ingreso individual de cada integrante, ya que ambos límites intervienen en el acceso al beneficio.