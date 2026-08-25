Cambiaron los trenes de larga distancia: horarios, precios y nuevas paradas para viajar

Los trenes de larga distancia continúan siendo una alternativa para quienes necesitan trasladarse desde Buenos Aires hacia diferentes puntos del país.

Además del costo del boleto, antes de organizar un viaje resulta fundamental consultar las frecuencias disponibles, ya que algunos corredores tuvieron modificaciones durante las últimas semanas.

Entre los principales servicios se encuentran los que llegan a Mar del Plata, Junín y Rosario, tres destinos que mantienen conexiones ferroviarias directas con el AMBA.

Los servicios ferroviarios de larga distancia conectan Buenos Aires con distintos destinos y presentan novedades que conviene consultar antes de viajar.

Tren a Mar del Plata: horarios y cuánto cuesta

El servicio entre Plaza Constitución y Mar del Plata tiene una duración aproximada de seis horas, aunque depende de la formación y las detenciones programadas.

Los boletos para el recorrido completo parten desde los $32.000 en Primera, mientras que Pullman cuesta $38.400. La venta está habilitada para viajar hasta el 30 de septiembre de 2026. Las paradas intermedias poseen pago diferenciado.

El tren a Mar del Plata continúa siendo una de las alternativas para llegar a la Costa Atlántica desde Plaza Constitución.

Uno de los principales cambios está relacionado con la reducción de frecuencias debido a obras. El tren 303, que parte a las 17.08 y llega a Mar del Plata a las 22.58, no circula los martes, miércoles ni jueves.

En sentido contrario, el servicio tiene salida desde la ciudad balnearia a la 1.11 y llegada a Buenos Aires a las 7.24, tampoco funciona durante esas tres jornadas.

El corredor hacia la ciudad balnearia presenta modificaciones en sus frecuencias durante determinados días de la semana.

Tren Retiro-Junín

El corredor de la línea San Martín que conecta Retiro con Junín funciona todos los días y tiene una duración estimada de 6 horas y 5 minutos.

Desde el 22 de junio incorporó tres nuevas paradas: Manzanares, Dr. Domingo Cabred y Cortínez, que se sumaron a las estaciones que ya integraban el trayecto.

El servicio que une Retiro con Junín circula diariamente y recientemente incorporó nuevas estaciones intermedias.

Desde Retiro, la formación parte a las 18.15 y llega a Junín a las 00.20 del día siguiente. Para regresar hacia Buenos Aires, el tren sale de Junín a la 1.10 de lunes a sábados, mientras que los domingos y feriados parte a la 1.31.

Dependiendo del día elegido, el recorrido completo cuesta desde $11.000 en Primera y $13.200 en Pullman, mientras que en las franjas de mayor valor alcanza los $13.200 y $15.900, respectivamente.

La formación parte por la tarde desde Retiro y completa el recorrido hasta Junín durante las primeras horas de la noche.

Tren a Rosario:

El servicio ferroviario entre Buenos Aires (Retiro) y Rosario Norte circula todos los días y tiene una duración estimada superior a las siete horas aproximadamente.

La formación parte a las 19.47 y llega a destino a las 3.04 del día siguiente. Para quienes realizan el trayecto inverso, el tren sale desde Rosario Norte a las 4.00 y arriba a Buenos Aires a las 11.17.

El ferrocarril permite viajar diariamente desde Buenos Aires hasta Rosario Norte, con diferentes detenciones a lo largo del trayecto.

Durante el recorrido realiza diferentes paradas intermedias, entre ellas Colegiales, Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gobernador Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur, antes de completar el trayecto en Rosario Norte.

De esta manera, el servicio también representa una alternativa para pasajeros que necesitan trasladarse hacia distintas localidades ubicadas sobre el corredor ferroviario.

El servicio hacia Rosario circula en horario nocturno, mientras que el regreso hacia Buenos Aires comienza durante la madrugada.

Tren a Bragado:

El tren que conecta Once con Bragado mantiene tres frecuencias semanales que circula los lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, una de las novedades del corredor es el servicio diferencial entre Once, Haedo y Moreno.

Parte de Once a las 18.35, pasa por Haedo a las 19.21 y arriba a Moreno a las 19.56. En sentido contrario, sale de Moreno a las 6.29, pasa por Haedo a las 7.05 y finaliza en Once a las 7.50.

El servicio de larga distancia conecta Once con Bragado tres veces por semana y realiza diferentes paradas en localidades bonaerenses.

Entre las estaciones contempladas en el corredor se encuentran Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Andrés Vaccarezza y Mechita, además de Bragado como cabecera.

De esta manera, representa una alternativa de transporte para pasajeros que necesitan trasladarse hacia diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

Las formaciones hacia Bragado parten desde Once los lunes, miércoles y viernes, con un recorrido de poco más de seis horas.

Ya se encuentra habilitada la venta de boletos para viajar hasta el 30 de septiembre de 2026. Los pasajeros deben adquirirlos anticipadamente, ya sea mediante el sistema de venta online, para lo cual es necesario estar registrado, o en las boleterías habilitadas.

En los servicios de larga distancia también se mantienen beneficios para determinados pasajeros. Los jubilados y pensionados pueden acceder a un 40% de descuento, mientras que las personas con discapacidad pueden tramitar sus boletos sin cargo cumpliendo los requisitos correspondientes.