Cambiaron los trenes de larga distancia: horarios, precios y nuevas paradas para viajar
Los servicios que conectan Buenos Aires con diferentes destinos presentan novedades en sus cronogramas y mantienen opciones para comprar boletos de manera anticipada.
Los trenes de larga distancia continúan siendo una alternativa para quienes necesitan trasladarse desde Buenos Aires hacia diferentes puntos del país.
Además del costo del boleto, antes de organizar un viaje resulta fundamental consultar las frecuencias disponibles, ya que algunos corredores tuvieron modificaciones durante las últimas semanas.
Entre los principales servicios se encuentran los que llegan a Mar del Plata, Junín y Rosario, tres destinos que mantienen conexiones ferroviarias directas con el AMBA.
Tren a Mar del Plata: horarios y cuánto cuesta
El servicio entre Plaza Constitución y Mar del Plata tiene una duración aproximada de seis horas, aunque depende de la formación y las detenciones programadas.
Los boletos para el recorrido completo parten desde los $32.000 en Primera, mientras que Pullman cuesta $38.400. La venta está habilitada para viajar hasta el 30 de septiembre de 2026. Las paradas intermedias poseen pago diferenciado.
Uno de los principales cambios está relacionado con la reducción de frecuencias debido a obras. El tren 303, que parte a las 17.08 y llega a Mar del Plata a las 22.58, no circula los martes, miércoles ni jueves.
En sentido contrario, el servicio tiene salida desde la ciudad balnearia a la 1.11 y llegada a Buenos Aires a las 7.24, tampoco funciona durante esas tres jornadas.
Tren Retiro-Junín
El corredor de la línea San Martín que conecta Retiro con Junín funciona todos los días y tiene una duración estimada de 6 horas y 5 minutos.
Desde el 22 de junio incorporó tres nuevas paradas: Manzanares, Dr. Domingo Cabred y Cortínez, que se sumaron a las estaciones que ya integraban el trayecto.
Desde Retiro, la formación parte a las 18.15 y llega a Junín a las 00.20 del día siguiente. Para regresar hacia Buenos Aires, el tren sale de Junín a la 1.10 de lunes a sábados, mientras que los domingos y feriados parte a la 1.31.
Dependiendo del día elegido, el recorrido completo cuesta desde $11.000 en Primera y $13.200 en Pullman, mientras que en las franjas de mayor valor alcanza los $13.200 y $15.900, respectivamente.
Tren a Rosario:
El servicio ferroviario entre Buenos Aires (Retiro) y Rosario Norte circula todos los días y tiene una duración estimada superior a las siete horas aproximadamente.
La formación parte a las 19.47 y llega a destino a las 3.04 del día siguiente. Para quienes realizan el trayecto inverso, el tren sale desde Rosario Norte a las 4.00 y arriba a Buenos Aires a las 11.17.
Durante el recorrido realiza diferentes paradas intermedias, entre ellas Colegiales, Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gobernador Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur, antes de completar el trayecto en Rosario Norte.
De esta manera, el servicio también representa una alternativa para pasajeros que necesitan trasladarse hacia distintas localidades ubicadas sobre el corredor ferroviario.
Tren a Bragado:
El tren que conecta Once con Bragado mantiene tres frecuencias semanales que circula los lunes, miércoles y viernes. Sin embargo, una de las novedades del corredor es el servicio diferencial entre Once, Haedo y Moreno.
Parte de Once a las 18.35, pasa por Haedo a las 19.21 y arriba a Moreno a las 19.56. En sentido contrario, sale de Moreno a las 6.29, pasa por Haedo a las 7.05 y finaliza en Once a las 7.50.
Entre las estaciones contempladas en el corredor se encuentran Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Andrés Vaccarezza y Mechita, además de Bragado como cabecera.
De esta manera, representa una alternativa de transporte para pasajeros que necesitan trasladarse hacia diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.
Ya se encuentra habilitada la venta de boletos para viajar hasta el 30 de septiembre de 2026. Los pasajeros deben adquirirlos anticipadamente, ya sea mediante el sistema de venta online, para lo cual es necesario estar registrado, o en las boleterías habilitadas.
En los servicios de larga distancia también se mantienen beneficios para determinados pasajeros. Los jubilados y pensionados pueden acceder a un 40% de descuento, mientras que las personas con discapacidad pueden tramitar sus boletos sin cargo cumpliendo los requisitos correspondientes.