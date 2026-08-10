Cambio clave en una importante línea de colectivos que une el conurbano con CABA: ¿Qué pasará con sus ramales?

Miles de personas utilizan diariamente los colectivos para trasladarse entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, ya sea para trabajar, estudiar o realizar diferentes actividades.

Por eso, cualquier modificación en los recorridos del transporte público o la modalidad de funcionamiento puede impactar directamente en los tiempos de viaje de los pasajeros.

En este contexto, un nuevo proyecto de reordenamiento podría cambiar la dinámica de dos populares servicios de colectivos. De hecho, la propuesta contempla eliminar los"servicios rápidos" e incorporar nuevas paradas a los recorridos.

Miles de usuarios utilizan diariamente el transporte público para trasladarse entre distintos puntos del conurbano bonaerense y CABA.

Una importante línea de colectivos del conurbano podría cambiar sus ramales

Una importante e inesperada modificación se encuentra en estudio para el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El proyecto alcanza a la línea 45, operada por Micro Ómnibus 45, y propone transformar la modalidad de funcionamiento de dos de sus ramales, que actualmente prestan servicios expresos o semirrápidos.

La iniciativa se encuentra vinculada con una reestructuración más amplia que también contempla la absorción de la histórica línea 154, que une Lanús con Plaza Constitución. Esta última dejaría de existir con su numeración actual y su recorrido quedaría incorporado al esquema de la 45.

La línea 45 podría modificar el funcionamiento de dos de sus ramales como parte del proyecto de reordenamiento del transporte en el AMBA.

¿Cómo quedarían los ramales de la línea 45?

Uno de los puntos que más podría sentirse entre los pasajeros es el fin de los servicios expresos o semirrápidos de los ramales B y C. Si la propuesta obtiene la aprobación definitiva, ambos pasarán a funcionar como servicios comunes y podrán detenerse en todas las paradas habilitadas de sus respectivos trayectos.

El ramal A, que conecta Remedios de Escalada con Ciudad Universitaria, continuaría funcionando sin modificaciones. Por su parte, el ramal B, entre Remedios de Escalada y Retiro, perdería su condición de expreso y pasaría a operar bajo la modalidad común.

El ramal B conecta Remedios de Escalada con Retiro y, de aprobarse el proyecto, dejará de funcionar bajo la modalidad semirrápida.

Algo similar ocurriría con el ramal C, que conecta Plaza Constitución con Ciudad Universitaria. En lugar de ofrecer un esquema con detenciones limitadas, también pasaría a realizar las paradas correspondientes a un servicio convencional.

El cambio permitiría captar pasajeros en puntos intermedios del trayecto, aunque para quienes utilizan estas alternativas precisamente por su mayor rapidez implicaría perder la ventaja de contar con menos detenciones durante el viaje.

El ramal C une Constitución con Ciudad Universitaria y pasaría a realizar todas las paradas habilitadas a lo largo de su recorrido.

¿Cuándo comenzarán a funcionar los nuevos recorridos?

Por el momento, los cambios no tienen una fecha confirmada de implementación. La propuesta atravesó una instancia administrativa que contempla un período para que usuarios, empresas y otros actores con interés legítimo puedan formular observaciones o impugnaciones.

Por ese motivo, los pasajeros no deberán modificar todavía su forma habitual de viajar únicamente a partir del anuncio. Hasta que exista una aprobación definitiva y se establezca cuándo comenzará a regir el nuevo esquema, los servicios mantienen su funcionamiento actual.

La eventual transformación forma parte de un proceso más amplio de reorganización de recorridos en el AMBA. En caso de concretarse, no solo cambiará la estructura de la línea 45, sino también la manera en que miles de usuarios se trasladan diariamente entre diferentes localidades del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.