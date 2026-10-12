Cambió el calendario de ANSES por el feriado: quiénes cobran luego del fin de semana largo de octubre

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tuvo una interrupción este lunes 12 de octubre por el feriado nacional.

Los depósitos para los jubilados y pensionados comenzaron el jueves 8 y se distribuyen de manera escalonada según el tipo de prestación y el último número del DNI.

El feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural suspende las acreditaciones bancarias durante esta jornada.

Calendario de la ANSES: ¿Quiénes cobran después del feriado del 12 de octubre?





Los jubilados y pensionados que cobran la mínima y tienen DNI terminado en 0 y 1 ya recibieron sus haberes.

El cronograma se retomará este martes 13 para quienes tienen documentos terminados en 2, además de otros grupos de beneficiarios.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

8 de octubre: DNI terminado en 0.

9 de octubre: DNI terminado en 1.

13 de octubre: DNI terminado en 2.

14 de octubre: DNI terminado en 3.

15 de octubre: DNI terminado en 4.

16 de octubre: DNI terminado en 5.

19 de octubre: DNI terminado en 6.

20 de octubre: DNI terminado en 7.

21 de octubre: DNI terminado en 8.

22 de octubre: DNI terminado en 9.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas también tienen fechas diferenciadas, agrupadas de a dos terminaciones de DNI.

8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados con haberes superiores a la mínima

Quienes perciben haberes superiores cobrarán durante la última semana del mes, entre el viernes 23 y el jueves 29.

23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Los jubilados y pensionados retomarán sus cobros el martes 13, de acuerdo a la terminación del DNI.

Montos de jubilaciones y pensiones en octubre





Los haberes previsionales se actualizaron un 1,66% durante octubre. Además, algunos beneficiarios pueden recibir un bono extraordinario de hasta $70.000.

Jubilación mínima: $435.748,51; con bono completo, $505.748,51.

PUAM: $348.598,81; con bono completo, $418.598,81.

PNC por invalidez o vejez: $305.023,96; con bono completo, $375.023,96.

PNC para madres de siete hijos: hasta $505.748,51 con bono completo.

Jubilación máxima: $2.932.174,85.

El bono se acredita automáticamente y puede ser proporcional para quienes superan la mínima, según el total de las prestaciones que perciben.

Cómo consultar las fechas de cobro





Los beneficiarios pueden verificar el calendario en el sitio oficial de ANSES (anses.gob.ar) o ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Antes de concurrir al banco, se recomienda confirmar la fecha asignada y revisar el recibo para comprobar los importes acreditados.