Cambió el clima en Buenos Aires y se espera un día nublado: a qué hora llegan las lluvias hoy, viernes 11 de septiembre

Después de varios días con "calorcito" primaveral, el clima dio un giro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para este viernes 11 de septiembre, se espera una jornada nublada, más fresca y con lluvias que marcarán un cambio en las condiciones del tiempo.

En su pronóstico más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una mañana con nubes, una mínima de 12 grados y una leve posibilidad de precipitaciones, de entre 0 y 10%. El viento soplará del sector sudeste (SE), con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, la temperatura subirá un poco y llegará a los 18 grados. Será una jornada templada y agradable, aunque lejos de los 20 grados registrados durante el miércoles y el jueves. El cielo se mantendrá tapado y el viento aumentará, con ráfagas de entre 23 y 31 km/h.

Durante la noche, las chances de lluvia subirán al 10-40%, principalmente en forma de chaparrones. La temperatura descenderá hasta los 15 grados, mientras que los vientos continuarán del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

En resumen, la mañana de este viernes será fresca, por lo que quienes salgan temprano deberán tener en cuenta la posibilidad de sumar una campera liviana. Durante la tarde estará un poco más templado, pero hacia la noche volverán a ganar terreno las lluvias, que serán débiles y aisladas, pero vendrán acompañadas de caída de la temperatura.

Así estará el tiempo en Buenos Aires hoy, viernes 11 de septiembre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Por su parte, el sitio especializado Meteored presenta algunas diferencias respecto del pronóstico del SMN. Para hoy, anticipa un cielo parcialmente nublado durante todo el día en Buenos Aires, mientras que el organismo nacional prevé nubosidad para toda la jornada.

También hay diferencias en cuanto al momento en que podrían llegar las precipitaciones. La plataforma señala una mayor posibilidad de chaparrones durante la tarde, especialmente entre las 17 y las 18, mientras que el SMN concentra las chances de lluvia durante la noche.

Humedad alta en Buenos Aires hoy, viernes 11 de septiembre

Un dato importante a tener en cuenta será la humedad, que se mantendrá alta durante buena parte de la jornada. Según el SMN, a las 07:30 se ubica en un 83%.

Meteored, que ofrece un detalle por hora, estima una humedad del 66% al mediodía, del 60% a las 17 y del 82% a las 21. El ambiente podría sentirse algo pesado durante el día y especialmente hacia la noche.

La Sudestada marcará el cambio de tiempo en Buenos Aires

El repunte de las temperaturas en el AMBA llega a su fin. Desde este viernes 11 de septiembre, el viento empezará a rotar hacia el este y el sudeste, favoreciendo el ingreso de aire más húmedo y frío.

Al mismo tiempo, aumentará la nubosidad y aparecerán las primeras lluvias, especialmente hacia la noche.

Este cambio estará asociado al desarrollo de una Sudestada sobre el Río de la Plata, un fenómeno que se caracteriza por la presencia de viento persistente del sudeste y que suele generar condiciones más inestables en Buenos Aires y las zonas cercanas al río.

La Sudestada traerá más viento, humedad y un marcado descenso de las temperaturas en Buenos Aires (Archivo).

Por este motivo, además de las precipitaciones, habrá que prestar atención a la intensidad del viento y a la evolución del nivel del agua.

Durante el viernes, las lluvias serían en principio débiles y aisladas, con acumulados que no superarían los 10 milímetros en general. El viento, en cambio, tendrá un papel más importante, con ráfagas que podrían acercarse a los 40 o 50 km/h durante distintos momentos del episodio.

Fin de semana con frío, viento y lluvias aisladas

El sábado será el día más frío e incómodo del fin de semana en Buenos Aires. El viento del sudeste continuará soplando y mantendrá un ambiente húmedo, gris y con una sensación térmica baja.

Las temperaturas máximas se ubicarían apenas entre los 12 y 13 grados, un registro más propio de una jornada invernal que de mediados de septiembre.

Todavía podrían registrarse algunas lluvias o lloviznas aisladas, aunque por el momento no se espera un evento importante por la cantidad de agua acumulada. La combinación de frío, humedad, nubosidad y viento será el principal rasgo de la jornada.

Domingo 13 de septiembre

El domingo empezará una lenta mejora. La mañana seguirá fría, con mínimas de entre 4 y 7 grados, mientras que la máxima rondaría los 14 grados. No se esperan lluvias, aunque todavía podría permanecer bastante nuboso durante algunos momentos del día.

A partir del comienzo de la próxima semana, las temperaturas volverían a subir de manera gradual. El ambiente continuará fresco durante las primeras jornadas, pero hacia mediados de semana podrían regresar las tardes cercanas a los 20 grados.