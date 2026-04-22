Cambió el clima en el AMBA: sin lluvias y con temperaturas más frescas, ¿cómo sigue la semana?

Después de días inestables y nublados, el clima dio un giro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se fueron las lluvias y el aire más fresco empezó a hacerse sentir, con jornadas más estables y temperaturas en descenso que se van a mantener a lo largo de la semana.

Así lo confirmó el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipó para este miércoles 22 un día despejado, con una máxima de 22 grados, y detalló cómo seguirá el tiempo.

Más allá del "fresco" de estos días, el descenso más marcado de la temperatura llegaría recién a comienzos de la próxima semana, con chances de que se registre la jornada más fría del año hasta el momento.

El cambio de tiempo está asociado al ingreso de viento del sudoeste, que impulsa la llegada de aire más seco y estable a la región central del país.

En ese contexto, en el AMBA se esperan mañanas mucho más frescas, dejando atrás las temperaturas templadas a cálidas.

Pronóstico del tiempo en el AMBA: cómo seguirá el clima día por día





Esta semana se anticipan mañanas frescas en el AMBA, con mínimas cercanas a los 12 grados en la Ciudad y valores que pueden bajar de los 10 grados en algunas zonas del conurbano.

Miércoles 22

Jornada estable, sin lluvias a la vista. Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado, con una máxima de 21 grados y vientos del sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la noche, las condiciones seguirán similares, con cielo apenas nublado y un descenso de la temperatura hasta los 16 grados, mientras el viento pierde intensidad.

Jueves 23

Se espera un día mayormente despejado y sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas irán desde una mínima de 12 grados durante la madrugada hasta una máxima de 22 grados por la tarde. El viento será leve, entre 7 y 12 kilómetros por hora, rotando del sudoeste hacia el noreste con el correr del día.





Viernes 24

El tiempo se mantendrá estable, con condiciones similares a las del jueves. La mínima será de 15 grados durante la madrugada, mientras que la máxima llegará a los 23 grados por la tarde. El cielo estará algo nublado en las primeras horas y luego quedará más despejado hacia la tarde, con vientos leves del noroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en el AMBA (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Así seguirá el tiempo el "finde" y la próxima semana





El fin de semana llegará con condiciones bastante estables, aunque con algunos cambios hacia el domingo, mientras que el inicio de la próxima semana marcará un descenso más notorio de la temperatura.

Sábado 25

Se espera una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán agradables, con una mínima de 15 grados y una máxima de 23 grados. El viento será leve durante la mañana, entre 7 y 12 kilómetros por hora, y hacia la tarde rotará al noreste, con algunas ráfagas algo más intensas.

Domingo 26

El tiempo comenzará a mostrar cambios por el aumento del viento. El cielo estará parcialmente nublado y no se descartan algunas lloviznas aisladas, con una probabilidad baja cercana al 10 por ciento.

La temperatura irá en descenso, con una mínima de 13 grados y una máxima de 20 grados. Lo más destacado será el viento del sector sur y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora hacia la noche.

Lunes 27

La semana arrancará con aire más frío en la región. La mañana será la más fresca del período, con una mínima de 9 grados y cielo parcialmente nublado. Por la tarde, la máxima llegará a 19 grados, consolidando el ingreso de una masa de aire más frío sobre el AMBA.

Así estará el tiempo en el AMBA durante el fin de semana y el comienzo de semana (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).



