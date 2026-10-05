Cambió el clima y vuelven las tormentas a Buenos Aires: ¿Cuál será el día más inestable de la semana?

Después de un fin de semana con clima cambiante en Buenos Aires, marcado por las lluvias y una posterior mejora con predominio de sol, el pronóstico anticipó el regreso de las tormentas fuertes.

Este lunes tendrá un ambiente agradable, con temperaturas que irán de 14 a 24 grados y algunas nubes que acompañarán la jornada.

Es importante saber que para esta jornada no hará falta mucho abrigo. El viento del norte mantendrá el ingreso de aire templado y favorecerán una tarde agradable, con más de 23 grados en algunos puntos.

Hacia la noche, el descenso de temperatura será leve y el ambiente seguirá siendo templado. Se espera que los registros se ubiquen cerca de los 17 grados.

Para el martes se esperan condiciones similares, con una máxima de 21 grados, pero los vientos empezarán a anticipar un cambio en el tiempo.

¿Cuándo vuelven las tormentas a Buenos Aires?





En la ultima parte del martes, el viento va a rotar al este y noreste, trayendo más humedad y generando una brisa desde el Río de la Plata que irá en aumento.

Según el sitio Meteored, el miércoles 7 de octubre será el día que habrá que seguir con mayor atención el pronóstico.

El pronóstico indica que el miércoles 7 de octubre vuelven las tormentas a Buenos Aires (Imagen ilustrativa).

Las tormentas comenzarían alrededor del mediodía, con un 50% de probabilidad, y se extenderían hasta las 14. La inestabilidad continuaría durante la tarde, con algunos momentos de mayor intensidad.

El resto de la segunda mitad de la semana también tendrá chances de lluvias, aunque con distinta intensidad.

¿Por qué vuelve la inestabilidad?

El cambio en las condiciones del tiempo estará relacionado con dos factores: varias perturbaciones que avanzarán en altura y un anticiclón fuerte sobre el Atlántico. Este sistema seguirá favoreciendo el ingreso de humedad hacia la región.

Con más humedad y estas perturbaciones presentes, el escenario se volverá más inestable durante los próximos días.

Por ahora, el miércoles aparece como la jornada con mayor posibilidad de tormentas, aunque no se prevén acumulados importantes de lluvia en el AMBA.

¿Cómo estará el clima el jueves y viernes después de las tormentas?

El jueves 8 de octubre arrancará con cielo cubierto y temperaturas de entre 14 y 15 grados durante la madrugada y la mañana. El viento soplará del sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h.

A partir del mediodía podrían registrarse algunas lluvias débiles, con una probabilidad de entre 30% y 40%. La máxima llegará a los 17 grados y, hacia la tarde y la noche, el cielo seguirá cubierto, pero sin lluvias.

Pronóstico para el jueves 8 de octubre en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El viento seguirá firme durante toda la jornada y rotará levemente hacia el sudeste durante la noche, con ráfagas de hasta 41 km/h.

¿Qué se espera para el viernes 9 de octubre?

El viernes tendrá cielo cubierto durante todo el día, aunque no se esperan precipitaciones. La mañana será fresca, con temperaturas de entre 13 y 14 grados y viento del sur que luego rotará hacia el sudeste.

Durante la tarde, la temperatura apenas alcanzará los 16 grados, mientras que por la noche descenderá de manera gradual hasta ubicarse cerca de los 14 grados.

Así estará el clima el viernes 9 de octubre (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

El viento seguirá presente, con ráfagas que podrían llegar a los 42 km/h.