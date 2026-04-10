Cambió el plazo fijo: cuánto invertir para ganar $560.000 en 30 días, fácil y sin complicaciones

Las tasas de interés del plazo fijo volvieron a cambiar y modificaron el escenario para los ahorristas que buscan un ingreso extra. En este contexto, quienes apunten a conseguir $560.000 en 30 días deberán invertir un monto distinto al de semanas atrás.

Se trató de un ajuste a la baja registrado en los últimos días. Cabe recordar que el Banco Central (BCRA) eliminó tiempo atrás el piso mínimo para los plazos fijos minoristas, lo que permite que cada entidad defina su rendimiento según su necesidad de pesos.

Actualmente, las Tasas Nominales Anuales (TNA) parten del 19% y, en algunos casos, alcanzan el 27%, lo que refleja una caída generalizada. Este movimiento respondería a la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, iría en línea con la inflación.

A continuación, un repaso de los rendimientos de los principales bancos y el paso a paso para hacer un plazo fijo en pocos minutos y generar un "adicional" que ayude con los gastos del hogar.

Plazo fijo hoy: cuánto hay que invertir para ganar $560.000 en 30 días





Una de las entidades que ajustó su tasa es el Banco Nación (BNA), que actualmente ofrece un 21% anual. Con ese nivel, el rendimiento mensual estimado se ubica en torno al 1,75%.

Bajo este escenario, para alcanzar una ganancia de $560.000 en 30 días se necesita una inversión grande: $34.070.000, de acuerdo con el simulador oficial.

Plazo fijo: la inversión necesaria para ganar $560.000 en un mes (Captura Banco Nación).

A su vez, es clave tener en cuenta que la rentabilidad puede variar según el canal utilizado para constituir el plazo fijo. En el caso del BNA, la tasa mencionada corresponde a operaciones digitales, mientras que en sucursales suele ser levemente menor.

Además, para montos más altos, algunas entidades pueden ofrecer rendimientos algo superiores según sus condiciones comerciales.

¿Cuánto se gana con la tasa más alta disponible hoy?

Cada entidad financiera fija su propia tasa de interés y, aunque existen opciones por encima del Banco Nación, actualmente ninguna supera el 30% nominal anual, según los datos oficiales.

Entre las alternativas con mejores rendimientos se destaca Crédito Regional Compañía Financiera, que ofrece una TNA del 27,75%. Ese nivel implica un rendimiento mensual aproximado del 2,31%.

El plazo fijo es uno de los métodos de inversión más sencillos de realizar (Imagen ilustrativa).

Con ese parámetro, para obtener una ganancia de $560.000 en 30 días se requiere una inversión cercana a los $24.242.000, un monto menor al necesario en el BNA.

La diferencia refleja un punto clave: cuanto más alta es la tasa de interés, menor es el capital necesario para alcanzar un mismo rendimiento.

Plazo fijo: cómo invertir en pocos pasos desde el celular o la computadora





Hacer un plazo fijo es un proceso simple y rápido que se puede completar en minutos desde el home banking o la aplicación del banco, sin necesidad de ir a una sucursal.

Accedé al home banking o la aplicación con tu usuario y contraseña. Dentro del menú, buscá la sección "Inversiones" y elegí la opción "Plazo fijo". Indicá el monto a invertir y el plazo (por ejemplo, 30, 60 o 90 días). El sistema calculará automáticamente los intereses y la fecha de cobro. Seleccioná la caja de ahorro en pesos desde donde se debitará el dinero. Podés optar por renovar todo (capital más intereses), solo el capital, o no renovar y recibir el dinero al vencimiento. Verificá los datos, aceptá y guardá el comprobante digital que emite el banco.

Plazo fijo: tasas que ofrecen los bancos hoy





El BCRA publica todos los días las tasas que pagan las entidades por plazos fijos online a 30 días, lo que permite comparar rápidamente los rendimientos.

Así se ubican las principales opciones, ordenadas de mayor a menor:

Banco Macro: 24%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23%.

ICBC Argentina: 22,5%.

Banco de la Nación Argentina: 21%.

Banco Credicoop: 21%.

BBVA Argentina: 20,5%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 20%.

Banco Galicia: 19,5%.

Santander Argentina: 18%.

Tasas de interés para plazo fijo de los bancos más importantes de Argentina (Captura Banco Central).



