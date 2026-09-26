Cambió el pronóstico en Buenos Aires: del "calorcito" primaveral al regreso de las lluvias y ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana con marcado contraste térmico e inestabilidad en Buenos Aires.

Tras una jornada agradable este sábado, las condiciones comenzarán a deteriorarse hacia la noche con el ingreso de un frente ventoso que traerá precipitaciones intermitentes y un paulatino descenso de la temperatura.

Un sábado agradable, pero con viento hacia la noche





Este sábado 26 se podrá disfrutar de un ambiente templado y amigable durante gran parte del día. Con el cielo algo a parcialmente nublado, las marcas térmicas irán desde una mínima de 15 grados en las primeras horas hasta alcanzar una máxima primaveral de 22 por la tarde.

Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar hacia el final del día. Durante la noche se prevé un incremento en la velocidad del viento del sector este, con ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h, marcando la antesala de la inestabilidad que llegará con el domingo.

Domingo inestable: bajan las marcas térmicas y regresan las lluvias





El domingo 27 estará marcado por un leve descenso de la temperatura y la presencia de lluvias aisladas en diversos momentos de la jornada. El termómetro se moverá entre los 14 de mínima y los 19 grados de máxima.

Desde las primeras horas de la madrugada y la mañana se registrarán probabilidades de chaparrones e inestabilidad (entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitación).

Además, la persistencia de fuertes ráfagas de viento del sector este de entre 42 y 50 km/h se mantendrá constante durante la mañana, tarde y noche, generando un ambiente fresco y destemplado para quienes planifiquen actividades al aire libre.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

Cómo arranca la próxima semana: nubosidad, nuevas lluvias y ascenso térmico





El arranque de la semana mantendrá el patrón de variabilidad meteorológica en la región metropolitana:

Lunes 28: la semana comenzará con el cielo predominantemente cubierto y abundante nubosidad. Si bien las probabilidades de lluvia serán bajas (0-10%), la temperatura no mostrará grandes cambios, con una mínima de 14 y una máxima que llegará a los 19 grados , acompañada de vientos moderados del sector este.

Martes 29: volverá a ingresar un pulso de inestabilidad sobre el AMBA. Durante la mañana se esperan lluvias y chaparrones junto al regreso de ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h procedentes del norte. Hacia la tarde y la noche las condiciones irán mejorando paulatinamente, manteniendo una mínima de 14 grados y una máxima de 19 .

Miércoles 30 y jueves 1: el tiempo tenderá a estabilizarse con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima descenderá levemente a valores entre 11 y 12 grados , mientras que las máximas se afirmarán en los 19 con viento calmo.

Viernes 2: cierre de semana con marcado ascenso de las marcas térmicas. Tras una mañana con 15 grados, el número escalará rápidamente hasta alcanzar los 25 por la tarde, bajo un cielo parcialmente nublado y vientos rotando al sector sur.