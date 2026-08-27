Cambió el pronóstico en Buenos Aires y así estará el fin de semana: ¿Qué pasa con las lluvias y tormentas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó en las últimas horas el pronóstico para Buenos Aires y anticipó un cambio en las condiciones del tiempo: los últimos días de agosto dejan atrás el frío polar y arranca la transición a la primavera.

Este jueves se presenta como la jornada más inestable de la semana, en donde las lluvias se hicieron presentes desde la madrugada y a lo largo de todo el día.

Ya entrada la tarde, las mismas mermaron y se ve, de cara a los próximos días, que las temperaturas se mantendrán moderadas, con máximas de entre 16 y 18 grados y mínimas que oscilarán entre los 8 y 12 grados.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Buenos Aires, día por día









El viernes llegará con una marcada mejora. La mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. El cielo estará parcialmente nublado y solo habrá entre un 0 y un 10 por ciento de probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana.

El sábado continuará el buen tiempo, con una mínima de 8 grados y una máxima de 16 grados. Se espera cielo parcialmente nublado y 0 por ciento de probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

El domingo tendrá temperaturas de entre 10 y 17 grados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.

El pronóstico para esta semana en Buenos Aires.

El lunes será una jornada algo más cálida. La temperatura oscilará entre 11 y 18 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias en el pronóstico.

El martes mantendrá condiciones similares, con una mínima de 12 grados y una máxima de 18 grados. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

Finalmente, el miércoles tendrá una temperatura de entre 11 y 17 grados. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y 0 por ciento de probabilidad de lluvias, según el SMN.