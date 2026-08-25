Cambió el pronóstico y la semana se corta con una "TATORMEN": ¿Cuándo se cae el cielo en Buenos Aires?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para Buenos Aires y anticipa una semana con tiempo cambiante. Después de jornadas con cielo parcialmente nublado, las lluvias llegarán el jueves, con probabilidades de hasta el 70 por ciento. Luego, las condiciones mejorarán y volverán los días soleados.

Las temperaturas se mantendrán relativamente agradables, con máximas de entre 17 y 19 grados y mínimas que oscilarán entre los 8 y 14 grados.

Cómo estará el tiempo día por día

Este martes tendrá una máxima de 14 grados y una mínima de 8 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante la jornada, aunque no se esperan precipitaciones.

El miércoles continuará con nubosidad variable. La temperatura irá de 10 a 19 grados y no hay lluvias previstas durante la mayor parte del día. Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para esta semana en Buenos Aires.

El jueves será el día más inestable de la semana. La mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 18 grados. Durante la madrugada y la mañana habrá entre un 40 y un 70 por ciento de probabilidades de lluvias, mientras que por la tarde y la noche el porcentaje se ubicará entre el 10 y el 40 por ciento.

El viernes llegará con una mejora en las condiciones. Se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados, con cielo parcialmente nublado y apenas entre un 0 y un 10 por ciento de probabilidad de lluvias durante la mañana.

El sábado será una jornada estable y soleada. La temperatura irá de 9 a 17 grados, sin precipitaciones previstas y con cielo parcialmente nublado durante algunos momentos.

El domingo continuará el buen tiempo, con una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

Finalmente, el lunes mantendrá las condiciones estables. La temperatura oscilará entre 11 y 18 grados, con cielo mayormente soleado y sin precipitaciones en el pronóstico del SMN.