Cambió el pronóstico y lanzan una alerta amarilla por lluvias y tormentas para estas zonas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por precipitaciones fuertes y tormentas para este martes 29 de septiembre.

El aviso contempla además la posibilidad de caída ocasional de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas en distintos sectores del norte argentino.

La alerta fue emitida durante la mañana y, de acuerdo con el pronóstico, regirá principalmente durante la tarde y la noche de esta jornada.

Alerta meteorológica por precipitaciones fuertes y tormentas: en qué provincias rige

Según el pronóstico del SMN, la alerta amarilla alcanza a cinco provincias del norte y noreste del país:

Misiones

Formosa

Jujuy

Salta

Tucumán

En la mayoría de estas jurisdicciones, el período de mayor inestabilidad está previsto para la tarde y la noche del martes.

Mapa con la alerta amarilla por tormentas para el litoral. Según el SMN, el aviso rige para la tarde y la noche de este martes.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual."

El nivel amarillo implica que pueden desarrollarse fenómenos meteorológicos capaces de generar algunos inconvenientes y eventualmente situaciones de riesgo, por lo que se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

¿Cómo seguirá el clima en el AMBA?

Mientras el norte del país permanece bajo alerta, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una jornada marcada por la inestabilidad.

El martes comenzó con lluvias y tormentas en distintos sectores de la Ciudad y el conurbano, seguidas por lloviznas que se mantuvieron durante buena parte de la mañana y el mediodía.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones comenzarán a mejorar durante la tarde, aunque el cielo continuará mayormente nublado.

La temperatura máxima prevista para la jornada será de alrededor de 19 grados, mientras que durante la noche el termómetro descenderá hasta los 16 grados.