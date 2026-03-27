Cambió el pronóstico y se vienen varios días de lluvias en Buenos Aires: ¿A partir de cuándo?

El pronóstico del tiempo cambió en las últimas horas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las lluvias y tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de cara al fin de semana.

Luego de varios días agradables en el inicio del otoño, el cierre de la semana estará marcado por condiciones variables, con momentos de nubosidad, chaparrones intermitentes y mejoras temporarias. Este panorama se extendería durante varias jornadas, afectando tanto a la ciudad de Buenos Aires como al conurbano bonaerense.

Además, el pronóstico extendido del SMN suma otro dato relevante: el retorno de temperaturas elevadas para la época. Durante el fin de semana, las máximas podrían alcanzar los 30 grados, lo que generará jornadas con sensación térmica elevada en combinación con la humedad.

Cómo estará el clima durante el fin de semana en Buenos Aires

Para este viernes 27 de marzo, se espera una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. Las precipitaciones podrían intensificarse con el correr de las horas, con probabilidades que alcanzan hasta el 70%. La temperatura se ubicará entre los 20 y 27 grados.

El pronóstico del SMN anticipa el regreso de las lluvias y tormentas desde este viernes a la tarde/noche.

El sábado 28 continuará la inestabilidad. Durante la mañana y la tarde se prevén lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, las condiciones mejorarían de manera temporal. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 28 grados.

Para el domingo 29, el SMN anticipa un día caluroso e inestable. La jornada comenzará con probabilidad de lluvias y tormentas durante la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche se espera una mejora parcial. La temperatura mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 30, siendo el día más caluroso del período.

Pronóstico extendido: ¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la semana?

El lunes 30 de marzo se mantendrán condiciones similares, con probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana y mejoras hacia la tarde y noche. La temperatura irá de los 23 a los 29 grados, con ambiente cálido y húmedo.

Durante el comienzo de la próxima semana continuará la inestabilidad y el calor.

En tanto, el martes 31 se espera una leve mejora en las condiciones del clima. El cielo estará parcialmente nublado, sin lluvias previstas, y con temperaturas que se mantendrán elevadas: mínima de 23 grados y máxima de 30.