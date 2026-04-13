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Lunes, 13 de abril de 2026

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URGENTE

Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias en Buenos Aires: ¿Cuándo?

El pronóstico anticipa algunas tormentas a mitad de semana, pero sin cambios bruscos en los valores térmicos.

Nicolás Blanco

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un período con clima variable en Buenos Aires, con días mayormente estables, pero con la aparición de lluvias y tormentas aisladas entre martes y miércoles.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires no mostrará extremos, con temperaturas templadas y condiciones que irán alternando entre cielo nublado y mejoras parciales.

Lluvias entre martes y miércoles y luego mejora el tiempo

El lunes 13 se presentará con cielo mayormente nublado, pero sin lluvias. La temperatura irá de 15 a 24 grados, en una jornada estable.

El martes 14 comenzará sin precipitaciones, aunque hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidad entre 10 y 40 por ciento. La mínima será de 17 grados y la máxima de 24 grados.

El miércoles 15 será el día más inestable del período. Se esperan tormentas durante la mañana y la tarde, con probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40 por ciento. La temperatura oscilará entre 20 y 23 grados.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires no mostrará extremos, con temperaturas templadas y condiciones que irán alternando entre cielo nublado y mejoras parciales.Lluvias entre martes y miércoles y luego mejora el tiempoEl lunes 13 se presentará con cielo mayormente nublado, pero sin lluvias. La temperatura irá de 15 a 24 grados, en una jornada estable.El martes 14 comenzará sin precipitaciones, aunque hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidad entre 10 y 40 por ciento. La mínima será de 17 grados y la máxima de 24 grados.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El miércoles 15 será el día más inestable del período. Se esperan tormentas durante la mañana y la tarde, con probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40 por ciento. La temperatura oscilará entre 20 y 23 grados.El pronóstico para esta semana.&nbsp;
El pronóstico para esta semana. 

El jueves 16 todavía podría presentar algo de inestabilidad, con lluvias aisladas tanto por la mañana como por la noche (0 a 10 por ciento). La mínima será de 18 grados y la máxima de 24 grados.

A partir del viernes 17 mejorarán las condiciones. El cielo estará despejado y la temperatura irá de 17 a 25 grados, en una jornada agradable.

El sábado 18 seguirá con buen tiempo, sin lluvias y con temperaturas entre 17 y 25 grados.

El domingo 19 cerrará la semana con cielo parcialmente nublado y una leve chance de lluvias hacia la noche (0 a 10 por ciento). La temperatura irá de 17 a 23 grados.


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