Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias en Buenos Aires: ¿Cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé un período con clima variable en Buenos Aires, con días mayormente estables, pero con la aparición de lluvias y tormentas aisladas entre martes y miércoles.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires no mostrará extremos, con temperaturas templadas y condiciones que irán alternando entre cielo nublado y mejoras parciales.

Lluvias entre martes y miércoles y luego mejora el tiempo

El lunes 13 se presentará con cielo mayormente nublado, pero sin lluvias. La temperatura irá de 15 a 24 grados, en una jornada estable.

El martes 14 comenzará sin precipitaciones, aunque hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidad entre 10 y 40 por ciento. La mínima será de 17 grados y la máxima de 24 grados.

El miércoles 15 será el día más inestable del período. Se esperan tormentas durante la mañana y la tarde, con probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40 por ciento. La temperatura oscilará entre 20 y 23 grados.

El pronóstico para esta semana.

El jueves 16 todavía podría presentar algo de inestabilidad, con lluvias aisladas tanto por la mañana como por la noche (0 a 10 por ciento). La mínima será de 18 grados y la máxima de 24 grados.

A partir del viernes 17 mejorarán las condiciones. El cielo estará despejado y la temperatura irá de 17 a 25 grados, en una jornada agradable.

El sábado 18 seguirá con buen tiempo, sin lluvias y con temperaturas entre 17 y 25 grados.

El domingo 19 cerrará la semana con cielo parcialmente nublado y una leve chance de lluvias hacia la noche (0 a 10 por ciento). La temperatura irá de 17 a 23 grados.



