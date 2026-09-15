Cambió el sentido de varias calles y avenidas en CABA, y una línea de colectivos modificó su recorrido

A partir del martes 15 de septiembre cambió el sentido de varias calles y avenidas en CABA, además del recorrido de una popular línea de colectivos.

La llegada del TramBus transformó el tránsito en los barrios porteños de Almagro y Caballito, y tanto vecinos como conductores deberán adaptarse a estos cambios y a nuevas restricciones para estacionar.

Esta modificación responde a la puesta en marcha de la línea de colectivos eléctricos T1, un corredor de 20 kilómetros que conectará el barrio de Nueva Pompeya con Aeroparque.

El nuevo sistema de transporte comenzará a funcionar a finales de 2026 y permitirá reducir hasta un 40% los tiempos de viaje entre ambos puntos, según informó el Gobierno de la Ciudad.

El recorrido del nuevo sistema de transporte eléctrico TramBus.

Cambios en el tránsito en Almagro y Caballito por el TramBus



La reorganización del tránsito afectará a las avenidas La Plata, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, y a las calles Quito, Muñiz, Mármol y Pringles:

Avenida La Plata : pasará a tener sentido único entre Chaco-Quito y avenida Rivadavia, con circulación sólo en dirección hacia Rivadavia.





: pasará a tener sentido único entre Chaco-Quito y avenida Rivadavia, con circulación sólo en dirección hacia Rivadavia. Calle Quito : entre avenida La Plata y Muñiz, tendrá sentido único hacia Muñiz.





: entre avenida La Plata y Muñiz, tendrá sentido único hacia Muñiz. Calle Mármol: entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, circulará únicamente hacia Hipólito Yrigoyen.





entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, circulará únicamente hacia Hipólito Yrigoyen. Calle Pringles: entre Lezica y avenida Rivadavia, tendrá sentido único hacia avenida Rivadavia.





entre Lezica y avenida Rivadavia, tendrá sentido único hacia avenida Rivadavia. Avenida Hipólito Yrigoyen: entre Muñiz y Mármol, pasará a ser de doble sentido, y quienes transiten por Yrigoyen desde avenida La Plata hacia Mármol no podrán girar a la izquierda en Muñiz.

Los cambios en el tránsito por la llegada del TramBus.

TramBus: prohibiciones y restricciones en el estacionamiento



Para mejorar la fluidez en las arterias por donde transitarán las unidades eléctricas del TramBus se fijaron nuevos límites para estacionar:

Avenida La Plata: se prohíbe estacionar en ambas manos las 24 horas.





se prohíbe estacionar en ambas manos las 24 horas. Avenida Rivadavia: está prohibido estacionar sobre la mano derecha, entre Yatay e Hidalgo.





está prohibido estacionar sobre la mano derecha, entre Yatay e Hidalgo. Calle Quito: prohibido estacionar o detenerse sobre la izquierda, entre avenida La Plata y Muñiz, por tener ciclovía.

Por el TramBus, cambia el recorrido de la Línea 2

Las obras alterarán de forma directa el recorrido de la Línea 2 de colectivos, que desviará su trayecto y circulará por la calle Quintino Bocayuva y la avenida Rivadavia antes de retomar su traza habitual.

La línea 2 de colectivos cambiará su recorrido por las obras del TramBus.

TramBus: más cambios en el tránsito previsto para octubre

A su vez, el cronograma oficial prevé, para octubre, una segunda fase de modificaciones en el tránsito: