Cambió el sentido de varias calles y avenidas en CABA, y una línea de colectivos modificó su recorrido
Desde el martes 15 de septiembre, el tránsito porteño y el recorrido de una línea del transporte público sufrieron modificaciones con la llegada del sistema TramBus.
A partir del martes 15 de septiembre cambió el sentido de varias calles y avenidas en CABA, además del recorrido de una popular línea de colectivos.
La llegada del TramBus transformó el tránsito en los barrios porteños de Almagro y Caballito, y tanto vecinos como conductores deberán adaptarse a estos cambios y a nuevas restricciones para estacionar.
Esta modificación responde a la puesta en marcha de la línea de colectivos eléctricos T1, un corredor de 20 kilómetros que conectará el barrio de Nueva Pompeya con Aeroparque.
El nuevo sistema de transporte comenzará a funcionar a finales de 2026 y permitirá reducir hasta un 40% los tiempos de viaje entre ambos puntos, según informó el Gobierno de la Ciudad.
Cambios en el tránsito en Almagro y Caballito por el TramBus
La reorganización del tránsito afectará a las avenidas La Plata, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, y a las calles Quito, Muñiz, Mármol y Pringles:
- Avenida La Plata: pasará a tener sentido único entre Chaco-Quito y avenida Rivadavia, con circulación sólo en dirección hacia Rivadavia.
- Calle Quito: entre avenida La Plata y Muñiz, tendrá sentido único hacia Muñiz.
- Calle Mármol: entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, circulará únicamente hacia Hipólito Yrigoyen.
- Calle Pringles: entre Lezica y avenida Rivadavia, tendrá sentido único hacia avenida Rivadavia.
- Avenida Hipólito Yrigoyen: entre Muñiz y Mármol, pasará a ser de doble sentido, y quienes transiten por Yrigoyen desde avenida La Plata hacia Mármol no podrán girar a la izquierda en Muñiz.
TramBus: prohibiciones y restricciones en el estacionamiento
Para mejorar la fluidez en las arterias por donde transitarán las unidades eléctricas del TramBus se fijaron nuevos límites para estacionar:
- Avenida La Plata: se prohíbe estacionar en ambas manos las 24 horas.
- Avenida Rivadavia: está prohibido estacionar sobre la mano derecha, entre Yatay e Hidalgo.
- Calle Quito: prohibido estacionar o detenerse sobre la izquierda, entre avenida La Plata y Muñiz, por tener ciclovía.
Por el TramBus, cambia el recorrido de la Línea 2
Las obras alterarán de forma directa el recorrido de la Línea 2 de colectivos, que desviará su trayecto y circulará por la calle Quintino Bocayuva y la avenida Rivadavia antes de retomar su traza habitual.
TramBus: más cambios en el tránsito previsto para octubre
A su vez, el cronograma oficial prevé, para octubre, una segunda fase de modificaciones en el tránsito:
- Avenida Acoyte: adoptará sentido único de circulación de sur a norte e incorporará un carril exclusivo sobre la derecha para el TramBus.
- Avenida Honorio Pueyrredón: quedará habilitada en sentido único de norte a sur.