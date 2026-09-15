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Martes, 15 de septiembre de 2026

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Cambió el sentido de varias calles y avenidas en CABA, y una línea de colectivos modificó su recorrido

Desde el martes 15 de septiembre, el tránsito porteño y el recorrido de una línea del transporte público sufrieron modificaciones con la llegada del sistema TramBus.

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A partir del martes 15 de septiembre cambió el sentido de varias calles y avenidas en CABA, además del recorrido de una popular línea de colectivos.

La llegada del TramBus transformó el tránsito en los barrios porteños de Almagro y Caballito, y tanto vecinos como conductores deberán adaptarse a estos cambios y a nuevas restricciones para estacionar.

Esta modificación responde a la puesta en marcha de la línea de colectivos eléctricos T1, un corredor de 20 kilómetros que conectará el barrio de Nueva Pompeya con Aeroparque.

El nuevo sistema de transporte comenzará a funcionar a finales de 2026 y permitirá reducir hasta un 40% los tiempos de viaje entre ambos puntos, según informó el Gobierno de la Ciudad.

El recorrido del nuevo sistema de transporte eléctrico TramBus.
El recorrido del nuevo sistema de transporte eléctrico TramBus.

Cambios en el tránsito en Almagro y Caballito por el TramBus


La reorganización del tránsito afectará a las avenidas La Plata, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, y a las calles Quito, Muñiz, Mármol y Pringles:

  • Avenida La Plata: pasará a tener sentido único entre Chaco-Quito y avenida Rivadavia, con circulación sólo en dirección hacia Rivadavia.

  • Calle Quito: entre avenida La Plata y Muñiz, tendrá sentido único hacia Muñiz.

  • Calle Mármol: entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, circulará únicamente hacia Hipólito Yrigoyen.

  • Calle Pringles: entre Lezica y avenida Rivadavia, tendrá sentido único hacia avenida Rivadavia.

  • Avenida Hipólito Yrigoyen: entre Muñiz y Mármol, pasará a ser de doble sentido, y quienes transiten por Yrigoyen desde avenida La Plata hacia Mármol no podrán girar a la izquierda en Muñiz.

Los cambios en el tránsito por la llegada del TramBus.
Los cambios en el tránsito por la llegada del TramBus.

TramBus: prohibiciones y restricciones en el estacionamiento


Para mejorar la fluidez en las arterias por donde transitarán las unidades eléctricas del TramBus se fijaron nuevos límites para estacionar:

  • Avenida La Plata: se prohíbe estacionar en ambas manos las 24 horas.

  • Avenida Rivadavia: está prohibido estacionar sobre la mano derecha, entre Yatay e Hidalgo.

  • Calle Quito: prohibido estacionar o detenerse sobre la izquierda, entre avenida La Plata y Muñiz, por tener ciclovía.

Por el TramBus, cambia el recorrido de la Línea 2

Las obras alterarán de forma directa el recorrido de la Línea 2 de colectivos, que desviará su trayecto y circulará por la calle Quintino Bocayuva y la avenida Rivadavia antes de retomar su traza habitual.

La línea 2 de colectivos cambiará su recorrido por las obras del TramBus.
La línea 2 de colectivos cambiará su recorrido por las obras del TramBus.

TramBus: más cambios en el tránsito previsto para octubre

A su vez, el cronograma oficial prevé, para octubre, una segunda fase de modificaciones en el tránsito:

  • Avenida Acoyte: adoptará sentido único de circulación de sur a norte e incorporará un carril exclusivo sobre la derecha para el TramBus.

  • Avenida Honorio Pueyrredón: quedará habilitada en sentido único de norte a sur.

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