Cambio en el calendario de ANSES: ¿Qué jubilados y pensionados cobran antes del feriado de octubre?

Octubre 2026 tiene un feriado que modificará el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Por este motivo, el cronograma para jubilados y pensionados se divide entre quienes cobran antes y después de esa fecha.

El día clave es el 12 de octubre, feriado nacional por el Día de la Raza, antes conocido como Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Como la fecha cae durante el calendario de pagos, algunos beneficiarios recibirán sus haberes en un día diferente al habitual.

¿Quiénes cobran antes del feriado de octubre?

El feriado del 12 de octubre hará que parte del calendario de la ANSES avance durante los días previos, con pagos que comenzarán a acreditarse desde el 8 de octubre.

Entre los grupos que tendrán movimientos en esas jornadas se encuentran jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de distintas asignaciones.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que reciben hasta un haber mínimo tendrán sus primeros pagos de octubre antes del feriado.

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

Post feriado:

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de las PNC también comenzarán a cobrar durante los días previos al feriado.

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.

Post feriado:

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.





Cambia el calendario de pagos de la ANSES por el feriado y jubilados y pensionados recibirán sus haberes en fechas diferentes (Imagen ilustrativa).

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo tendrán sus primeras fechas de pago antes del 12 de octubre.

DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo también tendrá acreditaciones antes del feriado nacional.

DNI terminado en 0: 9 de octubre.

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 9 de octubre.

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de octubre al 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de PNC

Las Asignaciones Familiares destinadas a titulares de PNC podrán cobrarse sin importar la terminación del documento.

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de octubre al 10 de noviembre.

¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en octubre?

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSES tendrán una actualización del 1,66% en octubre.

Con el aumento y el bono de $70.000, los principales montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $435.748,51; con bono, $505.748,51.

: $435.748,51; con bono, $505.748,51. PUAM : $348.598,81; con bono, $418.598,81.

: $348.598,81; con bono, $418.598,81. PNC por Invalidez y Vejez : $305.023,96; con bono, $375.023,96.

: $305.023,96; con bono, $375.023,96. Pensión Madre de 7 hijos: $435.748,51; con bono, $505.748,51.

La movilidad establece actualizaciones mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la inflación de dos meses atrás y lo dispuesto por el Decreto 274/24.

Ante cualquier duda o consulta, se recomienda consultar la información oficial disponible en anses.gob.ar.