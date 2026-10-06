Cambios en el bono de octubre para los jubilados que perciben el haber mínimo

Con la actualización aplicada sobre las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el esquema de cobros de octubre tendrá un reajuste en el límite de ingresos para acceder al refuerzo.

La medida oficial mantiene la acreditación del bono de hasta $70.000, pero reconfigura el piso salarial a partir del cual se calcula el haber para los beneficiarios que perciben el monto más bajo del sistema.

Al aplicarse el porcentaje de movilidad vinculado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la jubilación mínima asciende y fija un nuevo techo.

De esta manera, quienes cobran el básico garantizado recibirán el extra financiero completo junto con su liquidación ordinaria.

¿Cómo se liquida el bono de octubre para la mínima?





El refuerzo económico se aplicará según las siguientes escalas de ingresos:

Haberes mínimos: los titulares que cobran el piso jubilatorio percibirán el bono de $70.000 en su totalidad.

Haberes intermedios: aquellos beneficiarios con un ingreso base superior a la mínima, pero que no alcancen el nuevo techo unificado, recibirán un importe proporcional hasta equiparar dicho tope.

Haberes superiores: los jubilados que superen el límite máximo fijado para el mes no tendrán asignado este concepto extraordinario.

¿Cómo consultar el recibo de sueldo de la ANSES y confirmar la fecha exacta?





Para verificar el desglose detallado de los haberes depositados y confirmar el día de cobro antes de acudir a la sucursal bancaria, los beneficiarios pueden realizar el trámite de forma digital y sin salir de sus casas:

Ingresar al portal oficial Mi ANSES o a la aplicación móvil con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y lugar de cobro para reconfirmar la jornada asignada por el organismo previsional. Para acceder al desglose de los conceptos liquidados, entrar al apartado Jubilados y Pensionados y hacer clic en Recibo de haberes. Seleccionar el período correspondiente a octubre de 2026 para visualizar el recibo de sueldo digital donde figurará el monto base, el bono extraordinario y los descuentos aplicados.

Cambios en el bono de octubre.

Paso a paso para iniciar el trámite de jubilación en la ANSES





Para comenzar el proceso de jubilación, es necesario cumplir con las condiciones normativas vigentes y presentar la documentación correspondiente ante la ANSES.

Requisitos principales

Edad: 60 años para mujeres y 65 años para varones.

Aportes: 30 años de servicios registrados en el sistema previsional.

Excepciones: las exigencias de edad y años de aportes pueden variar según la actividad desarrollada (regímenes especiales o insalubres). Si registrás aportes en otras cajas provinciales o profesionales, se aplican condiciones específicas.

Documentación requerida

DNI original y copia.

Formulario P.S. 6.18 de "Solicitud de prestaciones previsionales" completo.

Pruebas de servicio: si al revisar tu historial faltan períodos trabajados, podés sumar certificaciones de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaraciones juradas.

Reconocimiento por Tareas de Cuidado (mujeres): presentar partidas de nacimiento de cada hijo, Certificado Único de Discapacidad (CUD) si corresponde, o la sentencia de adopción final.

Procedimiento para iniciar la gestión