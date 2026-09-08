Cambios en el tren a Mar del Plata: reducen frecuencias por obras

Quienes tengan previsto viajar hacia la Costa Atlántica deberán prestar atención antes de sacar sus boletos de tren: es que el esquema ferroviario presenta modificaciones durante octubre, tanto en las salidas como en los regresos, y las alternativas disponibles dependerán del día de la semana elegido.

A los cambios en la programación se suma la continuidad de una reducción de frecuencias por trabajos en la infraestructura. También se reinstaló un sistema que establece distintos valores para los tickets de acuerdo con la jornada en la que se realice el recorrido.

El servicio ferroviario a la Costa presenta modificaciones que los pasajeros deberán tener en cuenta antes de organizar su viaje.

¿Cómo quedan los horarios del tren a Mar del Plata?

De lunes a viernes, desde Plaza Constitución parten tres servicios: el 301 a las 7.30, con llegada a Mar del Plata a las 13.32; el 303 a las 14.17, que arriba a las 20.17; y el 305 a las 17.08, con destino final a las 22.58. Todos tienen paso por Coronel Brandsen.

Los sábados, las partidas son a las 7.32 y 14.32, con arribos a las 13.34 y 20.32, respectivamente. Los domingos y feriados, en tanto, las salidas están previstas para las 7.25 y 14.52, y llegan a la ciudad balnearia a las 13.27 y 20.52.

La actualización del cronograma establece distintos horarios para viajar entre Plaza Constitución y Mar del Plata según el día de la semana.

Para regresar, de lunes a viernes funcionan el 302, que sale de Mar del Plata a la 1.11 y arriba a Constitución a las 7.24, y el 304, que parte a las 14.21 y finaliza a las 20.50. Los sábados mantienen el servicio de la 1.11, mientras que el segundo comienza a las 14.36 y llega a las 21.05.

Los domingos y feriados hay tres alternativas desde la Costa: 1.11, 14.57 y 22.53. Los arribos a la terminal porteña están programados para las 7.24, 21.26 y 5.06 del día siguiente, respectivamente.

Los servicios de regreso conectan Mar del Plata con Plaza Constitución, aunque algunas salidas quedan alcanzadas por la reducción de frecuencias.

¿Qué servicios no funcionan por las obras?

Durante octubre continúa la reducción de frecuencias debido a los trabajos que se realizan en el corredor. Por este motivo, el tren 303 de las 14.17 desde Constitución no circula los martes, miércoles ni jueves.

La misma situación se registra en sentido contrario con el servicio 302. En esos tres días no funciona la formación que habitualmente sale de Mar del Plata a la 1.11, pasa por Brandsen a las 6.09 y arriba a Constitución a las 7.24.

Las formaciones de larga distancia ofrecen distintas categorías para realizar el recorrido entre Buenos Aires y la Costa Atlántica.

¿Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata?

También volvió el esquema de franjas tarifarias. De viernes a lunes rige la T1: el boleto cuesta $32.000 en Primera y $38.400 en Pullman. De martes a jueves se aplica la T2, más económica, con valores de $25.000 y $30.000, respectivamente.

El traslado de mascotas cuesta $77.500 bajo la T1 y $55.000 con la T2, e incluye el asiento del pasajero. Esta modalidad está disponible únicamente entre las estaciones cabeceras y admite perros o gatos bajo las condiciones establecidas para el servicio.

El servicio ferroviario a la Costa presenta modificaciones que los pasajeros deberán tener en cuenta antes de organizar su viaje.

Por último, quienes hayan comprado sus pasajes deberán confirmar obligatoriamente el viaje entre 72 y 24 horas antes de la partida. Para completar el procedimiento se necesita el número de reserva y el código de seguridad. Una vez realizada la gestión, el pasajero recibe por correo electrónico el boleto habilitado para abordar.

La venta de tickets de larga distancia se encuentra habilitada para viajes hasta el 30 de noviembre de 2026. Los pasajes pueden adquirirse de manera online, a través de la página web oficial de Trenes Argentinos, o presencialmente en las boleterías habilitadas.