Cambios en la AUH desde octubre: ¿Quiénes cobran el 100% y el 80% de la prestación?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá una actualización estimada del 1,66% en octubre y llegará a $156.588 por hijo.

Sin embargo, no todos los titulares recibirán ese importe completo todos los meses: el porcentaje dependerá de la edad del menor y de la acreditación de las condiciones requeridas.

La medida fue establecida por la Resolución 508/2026, publicada el 17 de septiembre, que amplió el sistema de verificación automática de las condiciones sanitarias y educativas.

Aumenta la AUH: ¿Quiénes cobran el 100% de la prestación en octubre?





Para los menores de hasta 4 años inclusive, la ANSES puede liquidar automáticamente el 100% de la AUH cuando verifica los controles sanitarios y el calendario obligatorio de vacunación.

El organismo obtiene esa información mediante un intercambio de datos con el Ministerio de Salud, por lo que la familia no debe presentar una solicitud específica para acceder al pago completo.

Los controles y las vacunas deben estar correctamente registrados y el menor debe cumplir las condiciones vinculadas con el Programa Sumar, cuando corresponda.

Cuando la ANSES logra verificar automáticamente la información, el 20% reservado se incorpora al pago mensual junto con el 80% habitual.

En caso de que los datos necesarios no estén disponibles, continuará aplicándose el mecanismo de retención hasta que pueda acreditarse el cumplimiento correspondiente.

La resolución 508/2026 publicada en el Boletín Oficial establece que las familias con hijos de hasta 4 años, inclusive, reciben el monto total de la AUH. Las familias con hijos mayores de 5 años continuarán recibiendo el 80% de la prestación.

Cambios en la AUH: ¿Quiénes cobrarán el 80% de la prestación en octubre?





Para los niños, niñas y adolescentes desde los 5 años, el esquema mensual seguirá contemplando el pago del 80% de la AUH.

El 20% restante continuará reservado y podrá acreditarse posteriormente cuando se verifiquen las condiciones sanitarias y la regularidad escolar.

La Resolución 508/2026 también incorporó para este grupo la verificación automática mediante el intercambio de información entre la ANSES, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación.

Por lo tanto, los mayores de 5 años no comenzarán a recibir automáticamente el 100% mensual por el solo hecho de que exista este nuevo sistema de control.

La diferencia es que, cuando los organismos puedan comprobar los requisitos automáticamente, la documentación podrá acreditarse sin que la familia deba presentar la información de manera presencial.

La resolución mantiene las condiciones previstas por la Ley 24.714: para los menores de hasta 4 años se deben acreditar controles sanitarios y vacunación, mientras que desde los 5 años también corresponde demostrar la escolaridad.

¿Cuánto cobrarán las familias beneficiarias de la AUH en octubre?



El IPC de agosto fue del 1,7%, según el INDEC, y sirvió de referencia para el cálculo de la actualización correspondiente a octubre.

Con el reajuste del 1,66%, la AUH total pasará a $156.588 por hijo, según las cifras difundidas para octubre.

El esquema mensual habitual quedará distribuido de la siguiente manera: