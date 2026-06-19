Cambios en la VTV: modifican plazos y eliminan la tarifa fija

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) para acoplarse a la desregulación dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Resolución 32/2026.

La nueva normativa modifica los plazos de vigencia, elimina el precio único regulado y habilita a nuevos actores privados a prestar el servicio. La medida busca fomentar la competencia tarifaria y simplificar el trámite para los propietarios de automotores.

Nuevos plazos para las inspecciones

La reforma modifica el cronograma de vencimientos obligatorios según la antigüedad de cada unidad. A partir de la promulgación de la ley, el esquema temporal funcionará bajo los siguientes parámetros:

Primera verificación: Se extiende de los cuatro años actuales a los cinco años desde el patentamiento del rodado.

Revisiones intermedias: Las siguientes inspecciones se realizarán de manera bienal (cada dos años) a los siete y nueve años de antigüedad.

Revisión anual: A partir del décimo año de antigüedad, el vehículo deberá cumplir con la inspección técnica de forma obligatoria cada 12 meses.

Fin del monopolio estatal y desregulación de precios

La principal modificación operativa radica en que las verificaciones ya no se concentrarán exclusivamente en las plantas oficiales del Gobierno de la Ciudad.

El mercado se abrirá a talleres mecánicos particulares, importadores y concesionarios oficiales, siempre que se inscriban en el Registro Único de Talleres habilitados y cumplan con los estándares técnicos y de fiscalización.

Como consecuencia de la apertura del mercado, dejará de existir una tarifa oficial única. Cada establecimiento tendrá la facultad de fijar el valor del trámite, el cual incluirá de forma obligatoria la entrega de la oblea identificatoria y el certificado correspondiente.

"Terminamos con el monopolio de la VTV y desregulamos el sistema: extendimos a 5 años el plazo de la primera revisión y ahora va a haber libertad para hacerlo en el taller o concesionaria que se quiera", remarcó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Por su parte, el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, afirmó: "Modernizamos un sistema que necesitaba actualizarse, incorporamos más oferta y hacemos que cumplir con la VTV sea más fácil".

Exenciones y costo de las multas

La normativa aprobada mantiene la gratuidad del trámite para jubilados, pensionados, mayores de 65 años y personas con discapacidad que tengan un vehículo a su nombre.

En tanto, el control en la vía pública seguirá bajo la órbita de los Agentes de Tránsito de la Ciudad.

Quienes circulen con la oblea vencida o sin haber realizado el control correspondiente serán sancionados con multas de 400 Unidades Fijas (UF), lo que representa una penalización económica de $379.996, dado que el valor actual de cada unidad de falta se posiciona en $949,99.

Los talleres mecánicos privados dispondrán de un plazo de 30 días para registrarse una vez reglamentada la ley.