Caos de trenes: largas demoras y cancelaciones por controles de alcoholemia

Las líneas de trenes Mitre, Sarmiento y Roca registran este lunes largas demoras y cancelaciones de varios servicios ante la aplicación de un nuevo protocolo, según informó la empresa Trenes Argentinos.

Desde las 5:18, se notificaron alertas del funcionamiento de los ferrocarriles. Como consecuencia, los pasajeros sufrieron más de 20 minutos de demoras como mínimo respecto del cronograma habitual. Algunos usuarios abordaron formaciones más de una hora después del horario programado.

Puntualmente, estas dificultades en el transporte público se deben a "problemas operativos" relacionados con la implementación de controles de alcoholemia al personal de conducción y a los guardas.

"Los trenes de las líneas Sarmiento, Mitre y Roca operan con demoras, desde el inicio de la prestación, por la implementación de cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas", explicó Trenes Argentinos desde las redes sociales alrededor de las 7:30.

Comunicado de Trenes Argentinos por las demoras y cancelaciones.

Esta situación causó muchas complicaciones para los pasajeros que utilizan estos servicios durante la jornada.

Mientras tanto, el ramal Tigre de la línea Mitre sufrió complicaciones esta mañana por un siniestro. "Circula con servicio limitado entre Victoria y Tigre por colisión con persona en el paso peatonal 25 de Mayo", detalló la firma a las 7:37.

Por otra parte, las líneas San Martín y Belgrano Sur circulan con normalidad durante las primeras horas de este lunes.



