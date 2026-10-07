Caos vehicular por problemas con las barreras del Tren Sarmiento

La mañana del miércoles se presentó complicada para los vehículos que circularon en cercanías a las vías del Línea Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires. Al menos seis barreras estuvieron bajas durante las primeras horas de la jornada, provocando complicaciones en el tránsito. Sin embargo, el servicio del ferrocarril funcionó con normalidad.

Fuentes de Trenes Argentinos informaron que las barreras de los cruces Boyacá, Artigas, Fray Cayetano, Caracas, Granaderos y Donato Álvarez, entre los barrios de Flores y Caballito, no operaron correctamente por una "falla técnica".

En este sentido, personal especializado trabajó para subsanar el problema, al tiempo que las formaciones "circularon con medidas de precaución extra al momento de cruzar estos pasos a nivel", destacaron ante la consulta de Noticias Argentinas. A su vez, se registraron demoras y algunos embotellamientos en el tránsito.

Obras en el Tren Sarmiento





Por otra parte, Trenes Argentinos confirmó que el tren Sarmiento va a permanecer sin servicio por cuatro días, desde el sábado 10 al martes 13 inclusive. Esta medida será como consecuencia de un operativo que se hará en los distintos sectores de la línea.

Las tareas incluyen intervenciones sobre las vías, sistema de señalamiento y diferentes estaciones, por lo que el funcionamiento retomará el miércoles 14 de octubre.

Cronograma de días afectados por los trenes

El siguiente es el calendario de días que no habrá servicio:

Sábado 10 de octubre: sin servicio.

sin servicio. Domingo 11 de octubre: sin servicio.

sin servicio. Lunes 12 de octubre: sin servicio.

sin servicio. Martes 13 de octubre: sin servicio.

sin servicio. Miércoles 14 de octubre: vuelve a funcionar.

La interrupción es en esta fecha para aprovechar el fin de semana largo, y permitir que los trabajos se puedan realizar de manera simultánea en diferentes puntos.

Las obras vienen de tareas vinculadas a la Emergencia Ferroviaria, y buscan avanzar con la renovación de los distintos componentes que tiene la línea.

Trabajos previstos

Una de las tareas fundamentales va a ser la renovación de la mesa de mando de señales de Haedo, el cual ya tiene más de 40 años. También se van a realizar trabajos similares en los distintos puntos que tiene la línea. En tanto, las obras previstas serán las siguientes:

Renovación de señales entre Liniers y Villa Luro .

y . Trabajos de vías en Caballito y Once .

y . Obras en las estaciones Ramos Mejía y Morón .

y . Trabajos de señalamiento en Rojas .

. Obras civiles en Castelar .

. Intervenciones en los pasos bajo nivel Lorca e Irigoyen.

También harán tareas de mantenimiento en los ramales Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos. Se van a realizar trabajos de vías, desmalezado, limpieza y mejoras en los pasos a nivel.

El servicio va a permanecer suspendido hasta el martes 13 de octubre inclusive, mientras que volverá a funcionar con normalidad el miércoles 14. Este cronograma puede llegar a modificarse en caso de que las condiciones climáticas impidan poder hacer las obras.



