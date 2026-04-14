Capacitación periodística para jóvenes: Buena Data lanza becas para nuevos corresponsales en América Latina

La agencia Buena Data, impulsada por Chicos.net, lanzó una convocatoria dirigida a jóvenes de entre 16 y 21 años de América Latina para sumarse a su programa de becas de formación en periodismo. La iniciativa se da en el marco de la celebración por sus 400 publicaciones y el relanzamiento de su sitio web, con el objetivo de incorporar nuevas voces a su redacción.

Los seleccionados participarán de una capacitación intensiva y formarán parte del equipo de corresponsales de la agencia. La cursada comenzará en mayo de 2026 y quienes deseen postularse deberán completar este formulario hasta el 19 de abril.

Una redacción joven con mirada propia y alcance regional

Buena Data funciona como una redacción periodística joven, donde se reciben propuestas de notas, se atraviesa un proceso de edición y se desarrollan estrategias de difusión en múltiples plataformas. En sus tres años de trayectoria, el proyecto ya formó a 180 jóvenes y sus contenidos superaron las siete millones de visualizaciones.

Cada cohorte participa de un proceso formativo de tres meses que no solo brinda herramientas técnicas, sino que también promueve valores como la empatía, la sensibilidad y el respeto. Desde la organización destacan que el objetivo es que los jóvenes puedan alzar su voz y construir relatos propios sobre los temas que los atraviesan.

Los contenidos de la agencia abordan problemáticas de la agenda pública como la reforma laboral, la salud sexual o el uso de redes sociales, siempre desde la perspectiva de sus protagonistas. En ese sentido, el 65% de su audiencia tiene entre 16 y 24 años, mientras que el 80% se informa principalmente a través de redes sociales, lo que impulsa a la agencia a adaptar sus formatos a plataformas como Instagram, TikTok y podcast.

En un contexto marcado por la circulación de discursos de odio, desde Buena Data sostienen que el proyecto busca consolidarse como un espacio donde las juventudes puedan expresarse con libertad y participar activamente en la construcción de una comunicación más inclusiva.