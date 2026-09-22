El Ministerio de Capital Humano fijó postura oficial frente a las dudas generadas por el acceso a la plataforma Formando Capital Humano, la iniciativa orientada a promover la inserción laboral tras la finalización del programa Volver al Trabajo (espacio que había absorbido a los antiguos beneficiarios de Potenciar Trabajo).

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello remarcaron las diferencias entre las asignaciones que se otorgaban de forma mensual en los programas anteriores y el funcionamiento actual del sistema de acreditaciones.

¿Se paga por capacitarse? La aclaración oficial sobre los vouchers





El Gobierno confirmó que la realización de los cursos no contempla ningún tipo de transferencia de dinero ni cobro mensual para los participantes. De esta manera, las capacitaciones no funcionan como un reemplazo de la prestación de $78.000 que abonaba el esquema de Volver al Trabajo.

Las claves del funcionamiento dispuesto por el organismo incluyen:

Incentivo económico: realizar una capacitación no genera un depósito bancario ni una prestación monetaria.

Gratuidad de la oferta: las personas inscriptas no deben pagar ningún arancel por la cursada de las propuestas presenciales o virtuales.

Función del voucher: el documento otorgado tras la preinscripción opera únicamente como la credencial de acceso para reservar la vacante en el curso seleccionado.

Capital Humano aclaró si pagan por hacer los cursos a los ex Volver al Trabajo o ex Potenciar.

Qué establece la normativa sobre la población destinataria





A través de la Resolución 295/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se dispuso que el programa Formando Capital Humano abarca un universo más amplio que el de los ex titulares de esquemas de asistencia.

La convocatoria permanece abierta para personas desocupadas, trabajadores informales, monotributistas sociales y de la categoría A, personal de casas particulares y trabajadores rurales, entre otros sectores que cumplan con los criterios fijados por la norma.

Paso a paso para inscribirse a los cursos gratuitos





Las gestiones para acceder al catálogo de capacitaciones se realizan de manera 100% digital: