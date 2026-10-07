Capital Humano confirmó el tope de ingresos de $1.173.600 para acceder a un beneficio clave.

El Ministerio de Capital Humano mantiene vigentes las inscripciones para Formando Capital Humano, un programa nacional que brinda capacitaciones laborales gratuitas o bonificadas mediante el otorgamiento de vouchers personales.

La propuesta está orientada a fortalecer las herramientas del mercado de trabajo tanto para personas desocupadas como para trabajadores en relación de dependencia.

Tras el reciente incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), la cartera nacional ajustó el tope de ingresos exigido para el sector privado, el cual quedó fijado en $1.173.600 brutos mensuales para el período de octubre.

¿Quiénes pueden inscribirse en el programa?





La normativa oficial del programa (Resolución 295/2026) contempla diversos perfiles laborales y sociales, garantizando que el empleo formal no sea un impedimento para acceder al beneficio:

Desempleados: personas mayores de 18 años que no cuenten con un trabajo activo.

Trabajadores informales: personas que se desempeñen sin registro en la seguridad social.

Monotributistas: pequeños contribuyentes adheridos a la categoría Social o a la Categoría A.

Empleados privados: trabajadores en relación de dependencia con remuneraciones brutas que no excedan los 3 salarios mínimos.

Personal doméstico: trabajadoras y trabajadores de casas particulares.

Sector rural: personal estacional o temporario del campo.

¿Cómo se calcula el límite salarial de $1.173.600?





El requisito de ingresos para los empleados del sector privado se fija en base al equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. A partir del 1° de octubre de 2026, el haber mínimo para jornadas completas se posicionó en $391.200.

Al multiplicar esa cifra básica por tres, el techo máximo de ingresos brutos queda configurado en $1.173.600 al mes. Aquellos empleados registrados que perciban una cifra inferior a dicho parámetro quedan habilitados para solicitar el voucher.

Capital Humano confirmó el tope de ingresos de $1.173.600 para acceder a un beneficio clave.

Incompatibilidades y condiciones patrimoniales





Además del nivel de sueldo, la reglamentación establece ciertos filtros patrimoniales y laborales que excluyen a los aspirantes del programa:

Padrón de empleadores: estar inscripto como empleador ante el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Bienes inmuebles: ser propietario de más de una propiedad inmueble.

Vehículos registrados: poseer la titularidad de dos o más vehículos cuya antigüedad sea menor a los 10 años.

Beneficios cruzados: percibir subsidios, aportes o prestaciones monetarias no reintegrables vinculadas a otros programas de empleo o formación.

Paso a paso para solicitar el voucher de capacitación





Para tramitar la beca y acceder a la oferta académica disponible, se debe completar el proceso digital a través del canal oficial: