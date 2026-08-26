Capital Humano continúa con el pago del ex Potenciar Trabajo: los beneficiarios

Las prestaciones del Ministerio de Capital Humano transitan una etapa de definiciones. Luego de la reestructuración del viejo Potenciar Trabajo, las trayectorias de sus exbeneficiarios tomaron rumbos bien diferenciados según el perfil asignado en la segmentación.

Mientras algunos sectores mantienen dudas sobre la acreditación de los fondos, la normativa vigente del organismo establece con claridad qué programas continúan activos y bajo qué condiciones se liquida el haber congelado en $78.000.

La situación de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social





La reconfiguración implementada por el Gobierno nacional dividió la nómina de titulares en dos líneas operativas:

Volver al Trabajo: orientado a la capacitación e inserción en el mercado laboral formal. Cumplido el ciclo inicial de 24 meses proyectado desde su creación, su continuidad general quedó finalizada y supeditada a revisiones puntuales o instancias administrativas.

Acompañamiento Social: diseñado con un enfoque de asistencia comunitaria y familiar. Este programa mantiene su vigencia firme y garantiza el desembolso mensual de la prestación.

Capital Humano continúa con el pago del ex Potenciar Trabajo.

Quiénes perciben los $78.000 de Acompañamiento Social

La acreditación de este monto no responde a una reapertura de inscripciones ni a un nuevo padrón, sino que abarca exclusivamente a las personas trasladadas en el reempadronamiento inicial.

El universo de beneficiarios que continúa cobrando comprende a:

Personas de 50 años o más en situación de vulnerabilidad.

Madres con 4 o más hijos menores de 18 años a cargo.

Este grupo mantendrá la cobertura económica asignada hasta el límite fijado por la resolución oficial (previsto hasta abril de 2028). Cabe destacar que el valor de $78.000 es fijo, por lo cual no recibe los incrementos por movilidad inflacionaria que la ANSES aplica sobre jubilaciones, la AUH u otras asignaciones universales.