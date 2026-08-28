Capital Humano paga $78.000 del ex Potenciar Trabajo en septiembre

El esquema de asistencia social conducido por el Ministerio de Capital Humano entra en una nueva etapa de liquidaciones para el período de septiembre de 2026. Los beneficiarios que formaron parte de la estructura original del Potenciar Trabajo deben contemplar los cambios operativos fijados según la categoría en la que quedaron empadronados.

Mientras que el programa Volver al Trabajo concluyó su esquema ordinario de desembolsos en abril de este año y dio paso a la implementación de la iniciativa Formando Capital Humano (orientada a la capacitación laboral), la línea de Acompañamiento Social continúa operando con normalidad.

Cuándo depositan los $78.000 de Acompañamiento Social





La acreditación del haber fijo correspondiente a septiembre está programada para concretarse entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre.

Los aspectos centrales de esta liquidación contemplan:

Monto mensual: $78.000 (haber fijo sin esquema de movilidad mensual).

Modalidad de cobro: transferencia bancaria directa en la cuenta habitual.

Gestión del trámite: acreditación automática sin necesidad de reempadronamiento.

El ingreso de las transferencias se puede verificar ingresando al portal bancario o mediante la aplicación de la entidad donde se percibe habitualmente el beneficio.

En septiembre, Capital Humano paga $78.000 del ex Potenciar Trabajo.

Grupos incluidos dentro del padrón activo





El desembolso asignado para este tramo del año alcanza de forma directa a los titulares que fueron derivados desde el antiguo programa y que cumplen con las siguientes condiciones:

Adultos de 50 años o más en situación de vulnerabilidad social.

Madres a cargo de 4 o más hijos menores de 18 años.

Beneficiarios trasladados al programa durante la segmentación que sostengan los requisitos de permanencia.

Cómo confirmar la vigencia en la prestación





Para verificar la continuidad del beneficio antes del inicio de las acreditaciones de septiembre, los titulares pueden consultar la nómina a través de los canales digitales oficiales: