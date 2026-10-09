La cárcel de Devoto: historia de la última prisión porteña

El Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocido popularmente como la Cárcel de Devoto, constituye el último establecimiento carcelario en funcionamiento dentro del territorio porteño debido a que ya se encuentra en marcha la mudanza.

Inaugurado en 1927 para alojar a contraventores bajo la órbita de la Policía Federal, el edificio pasó a depender del Servicio Penitenciario Federal tres décadas después.

Está emplazado en la manzana de las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano, terrenos que fueron donados por la familia Visillac.

Hitos, masacres y memoria histórica

El penal albergó sucesos trascendentales de la historia argentina, como la liberación de presos políticos en 1973 durante la presidencia de Héctor José Cámpora.

Asimismo, en 1978 ocurrió la denominada Masacre en el Pabellón Séptimo, el motín más trágico del país que dejó decenas de personas fallecidas.

Durante la última dictadura militar, el predio funcionó además como centro clandestino de detención y torturas.

Innovación educativa y cierre definitivo

En el ámbito universitario, el establecimiento alberga desde 1985 el Centro Universitario Devoto en convenio con la Universidad de Buenos Aires.

El espacio académico permitió dictar carreras de grado e implementar programas de educación superior en contextos de encierro de relevancia internacional.

Actualmente, las autoridades impulsan la erradicación del presidio para trasladar a los internos hacia el penal de Marcos Paz.