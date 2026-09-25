Cascadas, ovejas y paisajes de cuento: un encantador pueblo escondido en la Patagonia

El norte de la provincia de Neuquén esconde algunos de los paisajes más sorprendentes y desconocidos de la Patagonia.

Lejos de los destinos tradicionales, esta región combina enormes elevaciones, cursos de agua y extensos valles donde la naturaleza conserva un protagonismo absoluto.

En medio de este escenario, una pequeña localidad invita a descubrir una faceta diferente de la provincia. Sus privilegiadas vistas y la tranquilidad de sus calles permiten organizar una escapada que combina descanso, aventura y contacto con el entorno.

Los bosques adquieren tonalidades rojizas y doradas, creando una postal espectacular junto a las aguas cristalinas.

Un destino rodeado de naturaleza en el norte de Neuquén





Las Ovejas es una localidad ubicada en el departamento Minas, al norte de la provincia de Neuquén.

Se encuentra asentada en un pintoresco valle rodeado de montañas y constituye uno de los principales puntos de partida para conocer los grandes atractivos naturales de esta región patagónica.

Las Ovejas se encuentra en un pintoresco valle rodeado de montañas y abundante vegetación.

Está situada a aproximadamente 491 kilómetros de la capital provincial y se puede llegar a través de la Ruta Provincial 43, pasando por Chos Malal y Andacollo.

Durante el recorrido aparecen impresionantes panorámicas de la Cordillera de los Andes, enormes valles y cursos de agua que acompañan buena parte del trayecto.

Uno de sus grandes atractivos de la localidad es la cercanía con el Área Natural Protegida Lagunas de Epulauquen, ubicada a unos 40 kilómetros.

Este extraordinario espacio conserva ambientes naturales poco habituales para esta zona de Neuquén, donde los bosques se combinan con espejos de agua transparentes y cumbres que dominan el horizonte.

Los espacios de contemplación permiten disfrutar de privilegiadas vistas hacia los espejos de agua y las cumbres cordilleranas.

Las protagonistas son las lagunas Superior e Inferior, conectadas por el arroyo La Nasa. Sus aguas, provenientes del deshielo, crean un escenario ideal para contemplar la naturaleza, mientras que los alrededores permiten realizar caminatas, observar aves y descubrir diferentes especies.

Dentro del área protegida también se encuentra la cascada La Chaquira, a la que se puede acceder mediante un recorrido de baja dificultad.

Los cursos de agua atraviesan enormes formaciones rocosas y crean escenarios ideales para los amantes de la naturaleza.

Otra alternativa es el sendero interpretativo Hayas del Sur, que atraviesa un bosque de robles pellín, ñires y coihues y permite conocer de cerca la particular biodiversidad de este sector de la cordillera.

Otro paseo destacado es el mirador La Puntilla, ubicado a pocos kilómetros del centro de Las Ovejas. Desde sus balcones se obtienen espectaculares vistas del valle del río Neuquén, la Cordillera del Viento y el imponente Domuyo, considerado la cumbre más elevada de la Patagonia.

Sus pasarelas ofrecen extraordinarias panorámicas del valle del río Neuquén y las montañas que dominan el horizonte.

Los alrededores también ofrecen excelentes condiciones para realizar actividades al aire libre. Durante los meses más cálidos se pueden organizar cabalgatas, recorridos en bicicleta de montaña, caminatas y salidas de observación de aves.

Los ríos y arroyos de la región, además, son elegidos por los aficionados a la pesca deportiva, mientras que las lagunas ofrecen la posibilidad de disfrutar de paseos en kayak y otras actividades náuticas en un entorno natural privilegiado.

Las aguas tranquilas y el imponente entorno montañoso crean una postal perfecta para disfrutar de actividades al aire libre.

Para quienes desean extender el recorrido, una alternativa es visitar Manzano Amargo, donde se encuentra la cascada La Fragua.

Este impresionante salto de agua supera los 40 metros de altura y cae desde una formación de basalto, creando una de las postales más atractivas del corredor turístico del norte neuquino.

Los miradores permiten contemplar de cerca la fuerza del agua y apreciar las particulares formaciones rocosas del entorno.

La región también conserva un valioso patrimonio cultural. Entre sus atractivos se destacan los petroglifos de Colomichicó, uno de los yacimientos de arte rupestre más importantes de la Patagonia, con antiguos grabados realizados sobre bloques de piedra que permiten acercarse a la historia de las comunidades originarias.

La identidad local se refleja, además, en sus artesanías y sabores tradicionales. Los tejidos elaborados con lana natural, el chivito, el cordero y el pan casero forman parte de las costumbres.

Las esculturas de ovejas reciben a los visitantes y reflejan la identidad rural de esta pintoresca localidad.

Por su ubicación, Las Ovejas es una excelente base para explorar distintos sectores de la región y combinar recorridos de aventura con momentos de tranquilidad.

Antes de visitar las lagunas, conviene consultar las condiciones de acceso, especialmente durante el invierno, cuando las nevadas pueden afectar los caminos de ripio.

Los espejos de agua, las flores silvestres y las enormes elevaciones forman parte de los extraordinarios paisajes de Epulauquen.

5 motivos para conocer Las Ovejas