Cayó el consumo masivo en todo el país: cuáles son las regiones más afectadas

El consumo masivo no repunta y un estudio privado reflejó que sigue en baja en las 24 provincias del país y ninguna recuperó los niveles que existían en 2023. Así lo reveló un informe realizado por la Fundación Encuentro que indicó que el retroceso "es más profundo en el NEA y el NOA".

Según los investigadores, "el salario registrado medido contra la inflación general no alcanza a explicar la baja" y adjudicaron la situación al peso "del aumento de los gastos fijos, la pérdida de empleo formal y la informalidad".

De acuerdo con el informe, las ventas en supermercados de "enero a julio de 2026, a precios constantes, se ubicaron 15,8% por debajo del mismo período de 2023 y 7% por debajo de 2025 en el total del país".

Regiones más afectadas

Asimismo, se indicó que "las bajas más profundas se concentran en el NEA (32,8%) y el NOA (27,3%), mientras que la región Pampeana (11,2%) y la Patagonia (10,9%) muestran las caídas más moderadas".

Por otra parte, el informe señala que, medido con el IPC general, el salario privado registrado quedó prácticamente en el nivel de noviembre de 2023 en todas las regiones, con variaciones que van de una caída de 2,1% a una suba de 3,7%.

Por último, el estudio puntualizó que el empleo asalariado privado registrado cayó en 22 de las 24 jurisdicciones entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Solo registraron mejoras Neuquén (7,1%) y Río Negro (2,8%), asociadas a Vaca Muerta.