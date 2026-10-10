Cecilia Milone denunció a Nito Artaza por hostigamiento: "Tuve que recurrir a la Justicia..."

La actriz Cecilia Milone recurrió a la Justicia especializada en violencia de género para denunciar a Nito Artaza por presunto hostigamiento televisivo y se refirió a su decisión con una contundente frase.

En un comunicado, la cantante explicó que cuenta con medidas de protección urgentes en los fueros civil y penal. El tema fue abordado este sábado en El Run Run del Espectáculo de Crónica.

Milone contó que hace un año decidió alejarse de la Ciudad de Buenos Aires y radicarse en Mar del Plata para "resguardar en paz un proceso íntimo" que, según explicó, no logró cerrar de manera pacífica en privado.

La situación volvió a generar malestar porque Artaza siguió mencionándola en entrevistas y sobre el escenario, con chistes y comentarios vinculados a su expareja.

Frente a lo que considera un "hostigamiento mediático" y al no encontrar la manera de frenarlo por sus propios medios, la actriz decidió acudir a la Justicia especializada en violencia de género.

Con el asesoramiento de sus abogados, obtuvo medidas de protección urgentes en los ámbitos civil y penal, destinadas a poner un freno a las menciones y al hostigamiento.

El comunicado de Cecilia Milone sobre las medidas judiciales

En el comunicado publicado en sus redes, Milone explicó los motivos que la llevaron a recurrir a la Justicia y agradeció la rapidez con la que actuaron las autoridades.

También pidió que cualquier consulta sea canalizada a través de sus abogados para preservar la reserva judicial.

"Desde hace un año decidí alejarme de Buenos Aires y de su universo mediático intentando resguardar en paz un proceso íntimo que lamentablemente no he podido cerrar de forma pacífica en el ámbito privado", escribió la actriz.

Y sumó: "Ante la imposibilidad de poner un límite por mis propios medios, tuve que recurrir a la justicia especializada en violencia de género".

"Quiero agradecer la celeridad de las autoridades tanto en lo civil como en lo penal por dictar las medidas de protección urgentes acordes a la gravedad de mi situación", indicó.

El comunicado de Cecilia Milone.

Así Nito Artaza recordaba a Milone

Previo a la denuncia, Artaza se refirió a la relación que mantuvo con la cantante. Consultado sobre si la extrañaba, el actor sostuvo que la historia quedó atrás, aunque destacó los momentos que compartieron.

"No la extraño, esa es una historia que ya terminó, que ya es pasado... Yo hablo de todas las personas que han transitado por mi vida y honro las relaciones que hemos tenido", había dicho al respecto.

Además, aclaró que fue la actriz quien eligió mantener la distancia desde hace tiempo.

Cecilia Milone confirmó que recurrió a la Justicia especializada en violencia de género para denunciar a Nito Artaza (Archivo).

La reflexión de Artaza sobre el final de la relación

Durante la misma entrevista televisiva, el actor hizo una reflexión sobre el vínculo y cómo atravesó la separación.

"Me pasé la vida tratando de entenderla y se me pasó la vida entonces a mí yo no quiero que me pase eso", sostuvo.

Y sumó: "Creo que para ella ha sido muy positiva la separación y para mí también, pero yo honro lo que hemos vivido fue una historia de amor hermosa la honro, pero ya sané, ya perdoné, evolucioné...".

Cecilia Milone explicó por qué no había acudido antes a la Justicia

En entrevistas antiguas con los medios, Cecilia había hablado sobre la posibilidad de iniciar acciones legales por situaciones que consideraba perjudiciales.

En aquel momento, planteó sus dudas sobre la utilidad de un juicio cuando, según su mirada, una versión falsa ya se instaló públicamente.

"Podría hacer juicios y poner abogados, a dos o tres personas les podría hacer juicio e incluso podría ganarlo porque hubo agresiones, porque hubo daños y perjuicios, porque hubo infamias", sostuvo.

Y reflexionó: "Pero, ¿de qué me sirve ganar un juicio cuando hay instalada una mentira, cuando hay muchísima gente que cree en una versión que es falsa?".