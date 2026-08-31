Cedió una escalera mecánica en la estación Sáenz: hay 11 heridos

Momentos de tensión se vivieron este lunes en la estación Sáenz del tren Belgrano Sur por el colapso de una escalera mecánica. Hay al menos 11 heridos, entre ellos un bebé.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) concurrió al lugar y atendió a seis damnificados en la escena, al tiempo que otras cinco víctimas fueron trasladadas a tres hospitales porteños: tres al Piñero, una al Penna y la restante al Cecilia Grierson.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, precisó que el desencadenante del hecho fue un "desperfecto técnico". Recalcó que la "caída" fue "importante".

Asimismo, indicó que los heridos de mayor gravedad, quienes fueron trasladados a hospitales para recibir una mayor atención, sufrieron "politraumatismos diversos".

Por último, comunicó que, tras la movilización de 16 ambulancias, la atención de seis heridos y el traslado de las otras victimas, el operativo se dio por "finalizado".