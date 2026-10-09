Cerca de CABA: una reserva con bosques y paisajes increíbles a orillas del Río de la Plata

A pocos kilómetros del movimiento de la gran Ciudad de Buenos Aires existe un territorio donde la naturaleza todavía es protagonista.

Caminos rodeados de vegetación, aves que sobrevuelan extensas áreas verdes y rincones silenciosos crean un escenario que parece estar mucho más lejos.

Sin dudas, un refugio ideal para quienes buscan una escapada diferente y quieren descubrir una faceta poco conocida del territorio bonaerense.

El Parque Costero del Sur sorprende por sus extensos espacios verdes, bosques nativos y paisajes ribereños.

Una escapada natural en Buenos Aires

El Parque Costero del Sur es una reserva de biósfera ubicada en la provincia de Buenos Aires y sobre la costa del Río de la Plata.

Se extiende por sectores de los partidos de Magdalena y Punta Indio y protege valiosos ecosistemas de la región pampeana.

Una pasarela de madera permite acercarse a la costa y contemplar la belleza natural de este rincón bonaerense.

Uno de sus mayores atractivos es el reconocimiento de la UNESCO como Reserva de Biósfera, obtenido en 1985.

Esta distinción destaca la importancia de conservar sus ambientes naturales y promover una relación equilibrada entre las actividades humanas y la biodiversidad.

Los bancos de arena y las aguas del Río de la Plata ofrecen un escenario ideal para disfrutar de una escapada al aire libre.

El paisaje sorprende por su diversidad. Bosques de tala y coronillo, pastizales, pajonales y bañados forman un mosaico de ambientes que contrasta con las zonas urbanizadas del conurbano bonaerense.

Además de su riqueza ambiental, este territorio conserva parte de la identidad rural de la provincia. Los caminos, las estancias y los pequeños poblados cercanos aportan un encanto especial a la experiencia.

Los caminos rodeados de árboles y abundante vegetación invitan a descubrir uno de los ambientes mejor conservados de la región.

Los senderos y recorridos al aire libre también son protagonistas. Caminar entre la vegetación autóctona permite descubrir los contrastes entre los sectores arbolados, los pastizales y los humedales característicos de la zona.

Para quienes prefieren una experiencia más activa, existen propuestas de cicloturismo, cabalgatas y safaris fotográficos. Estas actividades permiten recorrer el entorno rural y observar la flora y la fauna desde diferentes perspectivas.

Los recorridos entre talares y vegetación autóctona permiten disfrutar de caminatas y descubrir la riqueza ambiental del lugar.

Una de las actividades más atractivas es el avistamiento de aves. La reserva alberga más de 200 especies, entre ellas garzas, horneros, chajás y distintas aves migratorias, que encuentran alimento y refugio en sus ambientes naturales.

Otro de sus tesoros naturales es la Mariposa Bandera Argentina, una especie emblemática de la región. Su presencia se convirtió en un símbolo de la importancia de preservar los bosques nativos y sus particulares ecosistemas.

Esta llamativa especie de tonos celestes es uno de los símbolos de la biodiversidad que protege la reserva.

Uno de los espacios más interesantes de la región es la Reserva Natural El Destino, que conserva ambientes característicos del talar bonaerense. Su riqueza de aves y vegetación la convierte en una parada atractiva para los amantes del ecoturismo.

Por su combinación de biodiversidad, tranquilidad y actividades recreativas, el Parque Costero del Sur es una excelente alternativa para descubrir otra cara de Buenos Aires.

Las extensas playas, los humedales y las aguas tranquilas crean una postal única de la costa bonaerense.

Los 5 motivos para visitar el Parque Costero del Sur