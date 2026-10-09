Cerca de CABA: una reserva con bosques y paisajes increíbles a orillas del Río de la Plata
Reconocido por la UNESCO, este espacio protegido alberga más de 200 especies de aves, talares autóctonos y sectores ideales para realizar caminatas y avistajes.
A pocos kilómetros del movimiento de la gran Ciudad de Buenos Aires existe un territorio donde la naturaleza todavía es protagonista.
Caminos rodeados de vegetación, aves que sobrevuelan extensas áreas verdes y rincones silenciosos crean un escenario que parece estar mucho más lejos.
Sin dudas, un refugio ideal para quienes buscan una escapada diferente y quieren descubrir una faceta poco conocida del territorio bonaerense.
Una escapada natural en Buenos Aires
El Parque Costero del Sur es una reserva de biósfera ubicada en la provincia de Buenos Aires y sobre la costa del Río de la Plata.
Se extiende por sectores de los partidos de Magdalena y Punta Indio y protege valiosos ecosistemas de la región pampeana.
Uno de sus mayores atractivos es el reconocimiento de la UNESCO como Reserva de Biósfera, obtenido en 1985.
Esta distinción destaca la importancia de conservar sus ambientes naturales y promover una relación equilibrada entre las actividades humanas y la biodiversidad.
El paisaje sorprende por su diversidad. Bosques de tala y coronillo, pastizales, pajonales y bañados forman un mosaico de ambientes que contrasta con las zonas urbanizadas del conurbano bonaerense.
Además de su riqueza ambiental, este territorio conserva parte de la identidad rural de la provincia. Los caminos, las estancias y los pequeños poblados cercanos aportan un encanto especial a la experiencia.
Los senderos y recorridos al aire libre también son protagonistas. Caminar entre la vegetación autóctona permite descubrir los contrastes entre los sectores arbolados, los pastizales y los humedales característicos de la zona.
Para quienes prefieren una experiencia más activa, existen propuestas de cicloturismo, cabalgatas y safaris fotográficos. Estas actividades permiten recorrer el entorno rural y observar la flora y la fauna desde diferentes perspectivas.
Una de las actividades más atractivas es el avistamiento de aves. La reserva alberga más de 200 especies, entre ellas garzas, horneros, chajás y distintas aves migratorias, que encuentran alimento y refugio en sus ambientes naturales.
Otro de sus tesoros naturales es la Mariposa Bandera Argentina, una especie emblemática de la región. Su presencia se convirtió en un símbolo de la importancia de preservar los bosques nativos y sus particulares ecosistemas.
Uno de los espacios más interesantes de la región es la Reserva Natural El Destino, que conserva ambientes característicos del talar bonaerense. Su riqueza de aves y vegetación la convierte en una parada atractiva para los amantes del ecoturismo.
Por su combinación de biodiversidad, tranquilidad y actividades recreativas, el Parque Costero del Sur es una excelente alternativa para descubrir otra cara de Buenos Aires.
Los 5 motivos para visitar el Parque Costero del Sur
- Explorar una reserva de biósfera reconocida por la UNESCO.
- Caminar por senderos rodeados de bosques nativos.
- Observar aves y mariposas autóctonas.
- Descubrir las playas y los paisajes del Río de la Plata.
- Disfrutar de una escapada tranquila cerca de CABA.